Ηράκλειο:Άμεση κινητοποίηση του Δήμου Χερσονήσου και της Πολιτικής Προστασίας στην πυρκαγιά στην περιοχή Άγιος Ρωμανός

Ο Δήμος Χερσονήσου και η Πολιτική Προστασία Χερσονήσου κινητοποιήθηκαν άμεσα το βράδυ της Τρίτης, με αφορμή την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αποθήκη τροφίμων στην ευρύτερη περιοχή της Ελιάς.

Υπό τις οδηγίες του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Σπύρου Κατσαμποξάκη, υδροφόρες του Δήμου και προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας συμμετείχαν ενεργά στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, συνδράμοντας στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπως προβλέπεται από τα σχέδια Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Η υδροφόρα και το προσωπικό παρέμειναν στο σημείο για προληπτικούς λόγους καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει αναζωπύρωση και να προστατευθεί η ασφάλεια της περιοχής.

«Η άμεση κινητοποίηση του Δήμου και της Πολιτικής Προστασίας απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι η συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι καθοριστική για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών μας» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης και προσθέτει:

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το προσωπικό μας για την υπευθυνότητα και την ετοιμότητα που επέδειξε. Ο Δήμος Χερσονήσου θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους δημότες του, με σχέδιο και αποφασιστικότητα, σε κάθε κρίσιμη στιγμή».