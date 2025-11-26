ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο: Θύμα απάτης 19χρονη – Πώς έκαναν φτερά από τον λογαριασμό της 450 ευρώ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο απατεώνας έπεισε την 19χρονη να του δώσει τους προσωπικούς της λογαριασμούς για να λάβει το επίδομα Χριστουγέννων.
Θύμα απάτης έπεσε ένα 19χρονο κορίτσι στο Ρέθυμνο Κρήτης. Η 19χρονη πείστηκε ότι μιλάει με εκπρόσωπο του λογιστικού γραφείου με το οποίο συνεργάζεται.

Ο απατεώνας την έπεισε να του δώσει τους προσωπικούς της λογαριασμούς προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να λάβει το επίδομα Χριστουγέννων.

Όμως αντί για το δώρο έκαναν φτερά τα 450 ευρώ που είχε στον τραπεζικό τη λογαριασμό.

Η 19χρονη, σύμφωνα με το patris.gr, όταν αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απάτης μετέβη στην αστυνομική Δ/νση Ρεθύμνου και κατήγγειλε το περιστατικό στους αστυνομικούς.

Συμμετοχή Πολυτεχνείου Κρήτης στις Ημέρες Καινοτομίας Περιφέρειας...

0
Το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχει και φέτος στις Ημέρες Καινοτομίας...

Συλλήψεις για ναρκωτικά σε περιοχές της Κρήτης

0
Σύλληψη -3- ατόμων για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί...

