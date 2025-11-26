Συλλήψεις για ναρκωτικά σε περιοχές της Κρήτης

Σύλληψη -3- ατόμων για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθησαν προχθές (24.11.2025) το βράδυ στα Χανιά, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων δύο 18χρονοι ημεδαποί και 18χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή έκνομων ενεργειών από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους ανωτέρω κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν 57 γραμμάρια κάνναβης, μία ζυγαριά ακριβείας και ένας μεταλλικός τρίφτη.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Σύλληψη -2- ημεδαπών για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθησαν προχθές (24.11.2025) το απόγευμα στο Ηράκλειο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου δύο ημεδαποί ηλικίας 36 και 46 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκε ο 36χρονος κατά το χρόνο που μετέβη με όχημα σε περιοχή του Ηρακλείου και προμήθευσε τον 46χρονο με ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στους ίδιους και σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του 36χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά οχτώ (8) αυτοσχέδιες συσκευασίες οι οποίες περιείχαν μικροποσότητες κοκαΐνης, μία ζυγαριά ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 2.990 ευρώ και κινητό τηλέφωνο.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.