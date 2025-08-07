Χανιά:Ένας μήνας χωρίς νερό στο Βατουδιάρη Αποκορώνου

Ελλάδα 2025

Χιλιάδες γεμάτες πισίνες σε όλο το νησί της Κρήτης και λίγα χιλιόμετρα μακρυά οι ντόπιοι διψάνε, δεν μπορούν να πλυθούν, δεν μπορούν να αποχετεύσουν τα λύματα τους, δε μπορούν να ποτίσουν τα αιγοπρόβατα τους….

Το χωριό Βατουδιάρης στο Δήμο Αποκορρώνου, χωριό που κατοικούν οικογένειες, ηλικιωμένοι και ανάπηροι άνθρωποι, βρίσκεται σε πλήρη εγκατάλειψη από την τοπική αυτοδιοίκηση.

Συγχαρητήρια στο ΔΗΜΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ που αφήνει ένα ορεινό (μη τουριστικό) χωριό χωρίς νερό ύδρευσης και άρδευσης για έναν ολόκληρο μήνα, που βάζει για άλλη μία φορά σε προτεραιότητα τους τουρίστες εις βάρος των κατοίκων, που δεν μεριμνά για τα αυτονόητα, που σφυρίζει αδιάφορα μπροστά σε αυτή την εγκληματική ενέργεια.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ γράφει στην κεντρική της σελίδα :

” Δεν μπορεί να νοηθεί ανάπτυξη μιας περιοχής χωρίς την δημιουργία των απαραίτητων υποδομών. Εμείς σε αυτό πιστεύουμε, στην ανάπτυξη των υποδομών, στην ανάπτυξη του τόπου μας, σε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας.”

Τι εννοούν άραγε με τη λέξη ανάπτυξη μιας περιοχής;

Μήπως η ξενοδοχοποίηση και η τουριστική επιχειρηματικότητα είναι η μόνη είδους ανάπτυξη που μπορεί να συλλάβει η κοντόφθαλμη ματιά του Δήμου;

Πόση πια αδιαφορία για τους κατοίκους που κρατάνε ζωντανά τα τελευταία οχυρά αυθεντικής ζωής στο νησί μας και μαζί με αυτή κρατάνε ζωντανή τη πρωτογενή και δευτερογενή οικονομία;

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ συνεχίζει στην κεντρική της σελίδα θέτοντας ως σκοπό της την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους κατοίκους του Δήμου Αποκορώνου, καθώς και την επαρκή και απρόσκοπτη προς τους καταναλωτές της, παροχή νερού, με ορθή διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων.

Μήπως άραγε δε βλέπουν τους τελευταίους κάτοικους αυτών των ορεινών χωριών; Μήπως τους θεωρούν πολίτες δεύτερης κατηγορίας; Μήπως, μάλιστα, δε τους βολεύει που ζουν εκεί;

Ντροπή σε κάθε υπεύθυνο για αυτή την κατάντια..

Αναρωτιέμαι τι θα τρώνε οι πολυαγαπημένοι τους τουρίστες αν καταστρέψουν κάθε αγρότη και κάθε κτηνοτρόφο του πολυαγαπημένου κατά τ’ άλλα τόπου τους… Μάλλον, κρέατα Ολλανδίας, μέλι και μουσακά Κίνας, γραβιέρα Γαλλίας …Για μια πραγματική, αυθεντική κρητική εμπειρία…

Γιατί το πιο μακρινό σημείο που μπορεί να φτάσει το “όραμα” τους είναι στο γρήγορο και ευκαιριακό κέρδος, αυξάνοντας το τζίρο, φέρνοντας περισσότερους τουρίστες… Η λέξη ποιότητα και μακροχρόνια σχεδίαση άγνωστες λέξεις για τον Νεοέλληνα…

Τέλος, να σημειώσουμε ότι το εν λόγω χωριό βρίσκεται μόλις 15 χιλιόμετρα μακριά από πεντάστερα ξενοδοχεία πολυτελείας όπου το δωμάτιο τιμάται 1.500 ευρώ τη βραδιά. Εκεί το πρόβλημα της υδροδότησης δεν υπήρξε ποτέ…

Απαιτούμε η τοπική αυτοδιοίηκηση να πάρει άμεσα θέση για αυτά που συμβαίνουν και να μεριμνήσει για να λυθεί άμεσα το θέμα με την υδροδότηση του χωριού Βατουδιάρης Χανίων!

Ανάγκη μας είναι υποδομές για το κοινωνικό σύνολο και όχι βιτρίνα για το τουριστικό κεφάλαιο!!