Δήμος Αγίου Νικολάου:Πρόσκληση συμμετοχής στα «6α Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου»

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

«Η Κρητική Διατροφή μέσα από Σύγχρονες Συνταγές»
Πρόσκληση συμμετοχής στα «6α Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού ο Δήμος Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη φετινή διοργάνωση των «6ων Κρητικών Μαγειρεμάτων του Δρόμου», μια γιορτή αφιερωμένη στην Κρητική γαστρονομία, οινογνωσία και τα τοπικά προϊόντα, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Νικόλαο, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού.

•Η εκδήλωση έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας και τη στήριξη της αγροδιατροφικής μας κληρονομιάς.

Το θέμα φέτος είναι «Η Κρητική διατροφή μέσα από σύγχρονες συνταγές».
Στην εκδήλωση μπορούν να συμμετάσχουν:
• Ξενοδοχεία και εστιατόρια της περιοχής
• Οινοποιοί, παραγωγοί τοπικών προϊόντων και τυροκόμοι
• Τοπικοί Σύλλογοι

•Η εκδήλωση φέτος εμπλουτίζεται με μια νέα δυναμική ενότητα:
Γαστρονομικός Διαγωνισμός Νέων Σεφ με θέμα: «Γεύσεις Μιραμπέλλου»
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους σεφ, σπουδαστές και επαγγελματίες έως 30 ετών, που θέλουν να εκφραστούν δημιουργικά με υλικά του τόπου μας.

Οι συνταγές που θα βραβευτούν θα αποτελέσουν τη βάση μιας σειράς ιδιαίτερων πιάτων από το Μιραμπέλλο τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα εστιατόρια της περιοχής συνοδευόμενα από το όνομα του δημιουργού τους καθώς και από Ειδικό Γαστρονομικό Σήμα «Μεραμπελιώτικής Κουζίνας».

Σας καλούμε να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση ή στο διαγωνισμό, να παρουσιάσετε τις γεύσεις και τα προϊόντα σας, να μοιραστείτε την ιστορία πίσω από τη δημιουργία τους και να συμβάλετε ενεργά στην ενίσχυση του γαστρονομικού τουρισμού του τόπου μας.

Δηλώσεις συμμετοχής έως: 31/08/2025
Πληροφορίες & Συμμετοχές: 28410-89513
Email: tourismos@dimosagn.gr
Ας γιορτάσουμε μαζί τον πολιτισμό της γεύσης και της φιλοξενίας!
Μανούσος Πεδιαδίτης
Αντιδήμαρχος Τουρισμού & Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας

Νέο «χτύπημα» για το νοσοκομείο Ρεθύμνου: Μετακινήθηκε...

0
Η Ένωση Γιατρών Ρεθύμνου αναφέρει ότι αυτή η εξέλιξη...

Ηράκλειο: Τι φέρνει το εργοστάσιο καύσης σκουπιδιών...

0
Κάποιοι προωθούν στην Ελλάδα και δη στην Κρήτη λύσεις...

Νέο «χτύπημα» για το νοσοκομείο Ρεθύμνου: Μετακινήθηκε...

0
Η Ένωση Γιατρών Ρεθύμνου αναφέρει ότι αυτή η εξέλιξη...

Ηράκλειο: Τι φέρνει το εργοστάσιο καύσης σκουπιδιών...

0
Κάποιοι προωθούν στην Ελλάδα και δη στην Κρήτη λύσεις...
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά:Ένας μήνας χωρίς νερό στο Βατουδιάρη Αποκορώνου
Επόμενο άρθρο
Xανιά:Απάντηση του Ο.Α.Κ. Α.Ε. με αίσθημα ευθύνης, στη Δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αποκορώνου, κ. Χαράλαμπου Κουκιανάκη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
