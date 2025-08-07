Δήμος Αγίου Νικολάου:Πρόσκληση συμμετοχής στα «6α Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου»

«Η Κρητική Διατροφή μέσα από Σύγχρονες Συνταγές»

Πρόσκληση συμμετοχής στα «6α Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού ο Δήμος Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη φετινή διοργάνωση των «6ων Κρητικών Μαγειρεμάτων του Δρόμου», μια γιορτή αφιερωμένη στην Κρητική γαστρονομία, οινογνωσία και τα τοπικά προϊόντα, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Νικόλαο, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού.

•Η εκδήλωση έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας και τη στήριξη της αγροδιατροφικής μας κληρονομιάς.

Το θέμα φέτος είναι «Η Κρητική διατροφή μέσα από σύγχρονες συνταγές».

Στην εκδήλωση μπορούν να συμμετάσχουν:

• Ξενοδοχεία και εστιατόρια της περιοχής

• Οινοποιοί, παραγωγοί τοπικών προϊόντων και τυροκόμοι

• Τοπικοί Σύλλογοι

•Η εκδήλωση φέτος εμπλουτίζεται με μια νέα δυναμική ενότητα:

Γαστρονομικός Διαγωνισμός Νέων Σεφ με θέμα: «Γεύσεις Μιραμπέλλου»

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους σεφ, σπουδαστές και επαγγελματίες έως 30 ετών, που θέλουν να εκφραστούν δημιουργικά με υλικά του τόπου μας.

Οι συνταγές που θα βραβευτούν θα αποτελέσουν τη βάση μιας σειράς ιδιαίτερων πιάτων από το Μιραμπέλλο τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα εστιατόρια της περιοχής συνοδευόμενα από το όνομα του δημιουργού τους καθώς και από Ειδικό Γαστρονομικό Σήμα «Μεραμπελιώτικής Κουζίνας».

Σας καλούμε να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση ή στο διαγωνισμό, να παρουσιάσετε τις γεύσεις και τα προϊόντα σας, να μοιραστείτε την ιστορία πίσω από τη δημιουργία τους και να συμβάλετε ενεργά στην ενίσχυση του γαστρονομικού τουρισμού του τόπου μας.

Δηλώσεις συμμετοχής έως: 31/08/2025

Πληροφορίες & Συμμετοχές: 28410-89513

Email: tourismos@dimosagn.gr

Ας γιορτάσουμε μαζί τον πολιτισμό της γεύσης και της φιλοξενίας!

Μανούσος Πεδιαδίτης

Αντιδήμαρχος Τουρισμού & Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας