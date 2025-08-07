Xανιά:Απάντηση του Ο.Α.Κ. Α.Ε. με αίσθημα ευθύνης, στη Δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αποκορώνου, κ. Χαράλαμπου Κουκιανάκη

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης υπενθυμίζει τον θεσμικό του “ρόλο” και τις προσπάθειες που καταβάλλονται καθημερινά για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και άρδευσης σε ΟΛΟ το νησί

Με αφορμή την πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αποκορώνου, κ. Χαράλαμπου Κουκιανάκη, σχετικά με τα προβλήματα ύδρευσης που καταγράφηκαν σε ορισμένες περιοχές του Δήμου Αποκορώνου, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστούν ορισμένα ουσιώδη ζητήματα, μακριά από προσωπικές αιχμές και υπερβολές.

Ο κ. Κουκιανάκης, σε μία ιδιαίτερα φορτισμένη δημόσια τοποθέτηση, επέλεξε να στοχοποιήσει τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.), παραβλέποντας το σταθερό πλαίσιο συνεργασίας που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ των δύο φορέων, με κοινό γνώμονα την εξυπηρέτηση του πολίτη και τη βελτίωση των υποδομών σε ολόκληρο τον Αποκόρωνα.

Η απόδοση ευθυνών στον Ο.Α.Κ. χωρίς αναφορά στα έργα που έχουν υλοποιηθεί στην περιοχή, όπως η νέα δεξαμενή άρδευσης Δυτικού Τμήματος Ζώνης Ι – Δυτικού Αποκόρωνα, καθώς και οι σημαντικές παρεμβάσεις σε δίκτυα και υποδομές, αδικεί την προσπάθεια που έχει καταβληθεί από πλευράς Ο.Α.Κ. τα προηγούμενα χρόνια.

Παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως μοναδικό συντελεστή λύσεων, ο Δήμαρχος υποτιμά τον συλλογικό χαρακτήρα της τοπικής αυτοδιοίκησης και της θεσμικής συνεργασίας.

Ο κ. Κουκιανάκης μάλλον ξέχασε ακόμη και τα πιο πρόσφατα γεγονότα, που μαρτυρούν τη στενή συνεργασία του Ο.Α.Κ. με τους φορείς του Αποκόρωνα που διαχειρίζονται το νερό. Του θυμίζουμε πως όχι μετά από τις δικές του «υποδείξεις» – αλλά πολύ νωρίτερα – και σε απόλυτα αγαστή συνεργασία, Ο.Α.Κ. και Τ.Ο.Ε.Β. Δυτικού Αποκόρωνα, συναποφάσισαν – προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το θέμα των προς διάθεση ποσοτήτων – την εφαρμογή συγκεκριμένου προγράμματος παροχής και διάθεσης νερού.

Η πρωτοβουλία αυτή ανήκει στις υπηρεσίες του Ο.Α.Κ., υιοθετήθηκε πρόθυμα από τους υπεύθυνους του ΤΟΕΒ Δυτικού Αποκόρωνα και οδήγησε άμεσα, σε μετρήσιμα αποτελέσματα, τα οποία προφανώς είναι αποδεικτικά της συστηματικής δουλειάς – συνεργασίας που γίνεται και δεν είναι «προϊόντα» του «όψιμου» μαλώματος που επικαλείται ο κ. Κουκιανάκης ότι μας έκανε, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις μας.

Οι επισκέψεις είναι πάντα καλοδεχούμενες, ευπρόσδεκτες, χρήσιμες και αποτελεσματικές, όταν ο «τόπος» και ο λόγος, είναι κοινοί, γι’ αυτό και η πόρτα του Ο.Α.Κ. παραμένει πάντα ανοικτή.

Ο Ο.Α.Κ. εργάζεται καθημερινά, με περιορισμένους υδάτινους πόρους και αυξημένες ανάγκες, όχι μόνο για τον Αποκόρωνα, αλλά για το σύνολο των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και της Κρήτης γενικότερα, ώστε να εξασφαλίσει επάρκεια σε ύδρευση και άρδευση, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που οι πιέσεις στο δίκτυο είναι αυξημένες.

Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι η ευθύνη απέναντι στον πολίτη δεν εξαντλείται σε δημόσιες αναρτήσεις ή σε ρητορικές εξάρσεις, αλλά προϋποθέτει θεσμική σοβαρότητα, διαρκή διάλογο και κυρίως σεβασμό στους θεσμούς που συλλογικά υπηρετούμε.

Η Διοίκηση και οι τεχνικές υπηρεσίες του Ο.Α.Κ. παραμένουν σε διαρκή επιχειρησιακή εγρήγορση, παρακολουθούν την κατάσταση σε όλες τις περιοχές, συνεργάζονται στενά με τις Δημοτικές Αρχές και παρεμβαίνουν όπου απαιτείται, βάσει τεκμηριωμένων αναγκών και προτεραιοτήτων.

Η διαχείριση των υδάτινων πόρων δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης ή αυτοπροβολής, αλλά απαιτεί ευθύνη, συνεργασία και ενότητα. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση, ιδίως όταν προέρχεται από θεσμικά πρόσωπα, κινδυνεύει να υπονομεύσει την κοινή προσπάθεια σε μια περίοδο κρίσιμη για τις τοπικές κοινωνίες.

Ο Ο.Α.Κ. δεν αντιπαρατίθεται. Συνεργάζεται. Υλοποιεί. Ενώνει.

Αυτό ήταν, είναι και θα παραμείνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί.