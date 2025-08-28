ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Εορτασμός Αγ. Μάμα στο Πάρκο Μόρφου στα Λενταριανά Την 1η Σεπτεμβρίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Χανίων, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και ο Σύλλογος Κυπρίων Χανίων σας προσκαλούν στον Εσπερινό, που θα τελεσθεί στο Εικονοστάσι, που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Μάμα, τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025, στις 18.30, παραμονή της εορτής του Αγίου Μάμα, Πολιούχου της κατεχόμενης πόλης Μόρφου Κύπρου, στο Πάρκο Μόρφου στα Λενταριανά (στην οδό Εμμανουήλ Δερουκάκη).

Θα ακολουθήσει Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των Κυπρίων αδελφών μας, καταγόμενων από την επαρχία Μόρφου, που φονεύθηκαν ή αγνοούνται κατά την τουρκική εισβολή του 1974.

placeholder text
placeholder text

Team Πολ. Κρήτης
