Η Λευκή Νύχτα και φέτος στα Χανιά δίνει ζωή και χρώμα στην πόλη

Ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων διοργανώνει για τέταρτη συνεχή χρονιά τη «Λευκή Νύχτα», μια δράση που διαδραματίστηκε το 2022 για πρώτη φορά στο κέντρο της πόλης και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία .

Τη Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 από νωρίς το απόγευμα έως τις 11:30 μ.μ. , οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης θα υποδεχθούν μια πολύχρωμη και φωτεινή γιορτή .

Τους κατοίκους και τους επισκέπτες περιμένουν προσφορές και εκπτώσεις από τα τοπικά καταστήματα. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει τη διάθεση δωρεάν αναψυκτικών και μπύρας, ψυχαγωγία με show με σαπουνόφουσκες , aerial dancing, μασκότ και διάφορες άλλες δράσεις σε διάφορα σημεία της πόλης μας.

Η μουσική κάλυψη της βραδιάς θα καλυφθεί με τις κάτωθι πέντε συναυλίες :

GADJO DILO

THE MARMITAS BAND

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ

ALMEDA DUCKALICIOUS

ΑΚΗΣ ΖΑΡΗΣ

Επίσης και με γνωστούς DJ-μουσικούς παραγωγούς σε πολλά σημεία της πόλης μας .

Ο Εμπορικός Σύλλογος καλεί όλους τους Χανιώτες να συμμετάσχουν σε αυτή τη γιορτή του Χανιώτικου Εμπορίου, να στηρίξουν, να ψωνίσουν και να διασκεδάσουν προκειμένου η Λευκή Νύχτα να γίνει θεσμός για τους Χανιώτες καταναλωτές και τις τοπικές επιχειρήσεις.

Συνδιοργανωτές: Περιφέρειας Κρήτης, Δήμος Χανίων και Επιμελητήριο Χανίων.

Χορηγοί: Cretan Brewery Χάρμα, Lafkas Brewery, Μεσογειακή μικροζυθοποιία Κρήτης Lyra, Εργαστήριο ζύθου Χανίων Azatis, Vergina Beer, Αναψυκτικά Γεράνι, Νερά Σαμαριά, Αναψυκτικά Τεμένια, Νικολιουδάκης Ποτοποιία Stalia .