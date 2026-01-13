ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Εορτή του Αγίου Μακαρίου στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, τιμάται η μνήμη του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου, στον οποίο η ΟΑΚ έχει αφιερώσει παρεκκλήσιο (Κάθισμα) στους βράχους βορείως του Ιδρύματος.

Ο Εσπερινός της Εορτής θα τελεσθεί την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 16:00, στο παρεκκλήσιο του Αββά Μακαρίου, στην ΟΑΚ.
(Σε περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών, ο Εσπερινός θα πραγματοποιηθεί στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Γωνιάς).

Το πρωί της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου 2026 θα τελεσθεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στην παρακείμενη Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Γωνιάς, μετά αρτοκλασίας.

Σε διήγηση του Αγίου Μακαρίου με ισχυρά πνευματικά μηνύματα σχετικά με την ανθρώπινη επικοινωνία και την ύπαρξη του ανθρώπου ως «Πρόσωπο προς Πρόσωπο», βασίζεται το πρόγραμμα ΛΟΓΟΥ και ΤΕΧΝΗΣ, το οποίο αναπτύσσει από ετών η Ακαδημία σε διεθνές επίπεδο.

Περισσότερα από 350 έργα καλλιτεχνών, από όλες τις Ηπείρους έχουν δωρισθεί ήδη και εκτίθενται στην ΟΑΚ. Είναι σημαντικό στις δύσκολες ημέρες που διανύουμε ως Ελλάδα και ως Ευρώπη, αλλά και ως ανθρωπότητα, να βρούμε και πάλι το αληθινό νόημα των ανθρωπίνων σχέσεων, που βασίζονται στην «πρόσωπο προς πρόσωπο» κοινωνία μας.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Στ. Αρναουτάκης: «Συνεχίζουμε την άριστη συνεργασία με...

0
Τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη επισκέφθηκε σήμερα ο νέος...

Χανιά:Συγχαρητήρια επιστολή του Δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη...

0
Συγχαρητήρια επιστολή απέστειλε ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης,...

Στ. Αρναουτάκης: «Συνεχίζουμε την άριστη συνεργασία με...

0
Τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη επισκέφθηκε σήμερα ο νέος...

Χανιά:Συγχαρητήρια επιστολή του Δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη...

0
Συγχαρητήρια επιστολή απέστειλε ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης,...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά:Συγχαρητήρια επιστολή του Δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη στον νέο Περιφερειακό Διοικητή Πυροσβεστικών Δυνάμεων Κρήτης Αρχ/ρχο Ξενοφώντα Τσιλιμιγκάκη και ευχές προς τον απερχόμενο Υπαρχηγό, Αντ/γο Γιώργο Μαρκουλάκη”
Επόμενο άρθρο
Στ. Αρναουτάκης: «Συνεχίζουμε την άριστη συνεργασία με το νέο Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου – Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης Μιχάλη Σεληνιωτάκη»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST