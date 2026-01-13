Χανιά:Εορτή του Αγίου Μακαρίου στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης

Την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, τιμάται η μνήμη του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου, στον οποίο η ΟΑΚ έχει αφιερώσει παρεκκλήσιο (Κάθισμα) στους βράχους βορείως του Ιδρύματος.

Ο Εσπερινός της Εορτής θα τελεσθεί την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 16:00, στο παρεκκλήσιο του Αββά Μακαρίου, στην ΟΑΚ.

(Σε περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών, ο Εσπερινός θα πραγματοποιηθεί στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Γωνιάς).

Το πρωί της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου 2026 θα τελεσθεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στην παρακείμενη Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Γωνιάς, μετά αρτοκλασίας.

Σε διήγηση του Αγίου Μακαρίου με ισχυρά πνευματικά μηνύματα σχετικά με την ανθρώπινη επικοινωνία και την ύπαρξη του ανθρώπου ως «Πρόσωπο προς Πρόσωπο», βασίζεται το πρόγραμμα ΛΟΓΟΥ και ΤΕΧΝΗΣ, το οποίο αναπτύσσει από ετών η Ακαδημία σε διεθνές επίπεδο.

Περισσότερα από 350 έργα καλλιτεχνών, από όλες τις Ηπείρους έχουν δωρισθεί ήδη και εκτίθενται στην ΟΑΚ. Είναι σημαντικό στις δύσκολες ημέρες που διανύουμε ως Ελλάδα και ως Ευρώπη, αλλά και ως ανθρωπότητα, να βρούμε και πάλι το αληθινό νόημα των ανθρωπίνων σχέσεων, που βασίζονται στην «πρόσωπο προς πρόσωπο» κοινωνία μας.