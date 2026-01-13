ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Συγχαρητήρια επιστολή του Δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη στον νέο Περιφερειακό Διοικητή Πυροσβεστικών Δυνάμεων Κρήτης Αρχ/ρχο Ξενοφώντα Τσιλιμιγκάκη και ευχές προς τον απερχόμενο Υπαρχηγό, Αντ/γο Γιώργο Μαρκουλάκη”

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συγχαρητήρια επιστολή απέστειλε ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης, προς τον Αρχιπύραρχο κ. Ξενοφώντα Τσιλιμιγκάκη, με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του ως Περιφερειακού Διοικητή των Πυροσβεστικών Δυνάμεων Κρήτης.

Στην επιστολή επισημαίνεται η πολυετής εμπειρία του στο Πυροσβεστικό Σώμα και η επιτυχημένη θητεία του ως Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων, στοιχεία που αποτελούν εχέγγυα για την αποτελεσματική άσκηση των νέων του καθηκόντων.

Παράλληλα, ο κ. Μαλανδράκης επαναφέρει το πάγιο και τεκμηριωμένο αίτημα του Δήμου Πλατανιά για τη σύσταση μόνιμου Πυροσβεστικού Σταθμού στα διοικητικά του όρια, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά:

«….Με την ευκαιρία αυτή, επαναφέρουμε το πάγιο και τεκμηριωμένο αίτημα του Δήμου Πλατανιά για τη σύσταση μόνιμου Πυροσβεστικού Σταθμού στον Δήμο μας, αίτημα που απορρέει από τη γεωγραφική έκταση, τη μορφολογία της περιοχής, την αυξημένη τουριστική κίνηση και τις ιδιαίτερες ανάγκες πυροπροστασίας, ιδίως κατά την αντιπυρική περίοδο, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού μας περιβάλλοντος…»

Ο Δήμαρχος Πλατανιά εκφράζει , κλείνοντας την επιστολή, την προσδοκία ότι το παραπάνω αίτημα θα τύχει της δέουσας προσοχής και εύχεται κάθε επιτυχία στον νέο Περιφερειακό Διοικητή στο απαιτητικό έργο που αναλαμβάνει.

Παράλληλα, ο κ. Μαλανδράκης εκφράζει τις ευχές του και τις ευχαριστίες του για τη συνεργασία προς τον Υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγο Γιώργο Μαρκουλάκη, με αφορμή την αποστρατεία του λόγω συμπλήρωσης 35 ετών υπηρεσίας, αναγνωρίζοντας τη μακρόχρονη προσφορά του στο Πυροσβεστικό Σώμα και τη συμβολή του στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της πολιτικής προστασίας της χώρας.

