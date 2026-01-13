Το νέο εκτελεστικό σχήμα της Δημοτικής Αρχής Αγίου Νικολάου για το 2026

Ορισμός Αντιδημάρχων, Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης προχώρησε στην απόφαση για τον ορισμό αντιδημάρχων και εντεταλμένων συμβούλων της Δημοτικής Αρχής, στο πλαίσιο της οργανωμένης λειτουργίας του Δήμου και της συνέχειας της διοικητικής πορείας του.

Η απόφαση αποτελεί μέρος μιας συνεχούς και εξελισσόμενης διοικητικής πορείας της Δημοτικής Αρχής, στηριζόμενης στις αρχές της συνεργασίας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου εκφράζει τις ειλικρινείς του ευχαριστίες προς όλα τα μέλη της Δημοτικής Αρχής για την μέχρι σήμερα προσφορά, το αίσθημα ευθύνης και τη συνεπή παρουσία τους στο δημοτικό έργο.

Με πνεύμα ενότητας και κοινής κατεύθυνσης, η Δημοτική Αρχή προχωρά με σαφή στόχευση και σχέδιο για την ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την ενίσχυση της θεσμικής λειτουργίας του Δήμου και την αποτελεσματική υλοποίηση των προτεραιοτήτων του προς όφελος του Δήμου και των δημοτών.

Ακολουθούν τα βασικά στοιχεία της απόφασης:

Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται ασκούνται από τα οριζόμενα πρόσωπα στο πλαίσιο των κείμενων διατάξεων, με πλήρη πολιτική ευθύνη έναντι του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος διατηρεί τον στρατηγικό συντονισμό, τον έλεγχο και την εποπτεία της συνολικής λειτουργίας του Δήμου, χωρίς να αναιρείται η αυτοτελής άσκηση των ρητά μεταβιβασμένων αρμοδιοτήτων.

Κάθε Αντιδήμαρχος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του έχουν μεταβιβαστεί, μεριμνά για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της αντιμετώπισης ζητημάτων της καθημερινότητας που ανακύπτουν στο αντικείμενό του, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Έως τις 30/6/2026, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου παραμένει η κ. Καραμανώλη Σοφία, σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση εκλογής της.

Ορισμός Αντιδημάρχων

Μέχρι 31/1/2027 Αντιδήμαρχοι ορίζονται οι ακόλουθοι:

1. Αρακαδάκης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Εσόδων, Προγραμματισμού και Ψηφιακού Μετασχηματισμού (έμμισθος)

Αρμοδιότητες:

• Έσοδα Δήμου

• Προγραμματισμός

• Ψηφιακός μετασχηματισμός και ψηφιακές εφαρμογές

• Εποπτεία Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνίας

2. Ατσαλάκης Στερεός, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Πολιτικής Προστασίας (άμισθος)

Αρμοδιότητες:

• Αθλητισμός και αθλητικοί χώροι

• Νέα Γενιά και Εθελοντισμός

• Πολιτική Προστασία

• Οχήματα Δήμου

• Αναπλήρωση Δημάρχου από 1/7 έως 31/12

3. Γάλλου Μαρία, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Κοινωνικής Μέριμνας (έμμισθη)

Αρμοδιότητες:

• Σχολεία, εκπαιδευτικές δομές, σχολική στέγη

• Παιδικοί Σταθμοί

• ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΑμεΑ, ΚΑΠΗ

• Κοινωνικές Υπηρεσίες

• Αναπλήρωση Δημάρχου από 1/1 έως 30/6

4. Μαυρής Αντώνιος, Αντιδήμαρχος Τουρισμού (έμμισθος)

Αρμοδιότητες:

• Τουρισμός, θεματικός τουρισμός

• Τουριστική προβολή και εκδηλώσεις για τον τουρισμό

• Τουριστικές εκθέσεις

• Στρατηγική ανάδειξης προορισμού

• Σχέσεις με τον τουριστικό κλάδο

5. Μπελούκας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πρασίνου (έμμισθος)

Αρμοδιότητες:

• Περιβάλλον

• Καθαριότητα, ΧΥΤΑ, Ανακύκλωση

• Πράσινο

• Ηλεκτροφωτισμός

• Κοιμητήρια

• Συντονισμός θεμάτων αδέσποτων και ζώων συντροφιάς

6. Πολυχρονάκη Γεωργία, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού (έμμισθη)

Αρμοδιότητες:

• Πολιτισμός

• Πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις

Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μέχρι 31/1/2027 Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ορίζονται οι ακόλουθοι:

1. Αφορδακός Κωνσταντίνος, Εντεταλμένος Σύμβουλος Αγροτικών Θεμάτων

• Γεωργία, άρδευση, αγροτική οδοποιία

2. Δαβράδου Ελευθερία, Εντεταλμένη Σύμβουλος Προνοιακών Δομών

• ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΑμεΑ, προνοιακές δομές

• Η άσκηση των ανωτέρω γίνεται εισηγητικά και υποστηρικτικά προς την Αντιδήμαρχο Παιδείας και Κοινωνικής Προστασίας

3. Πεδιαδίτης Μανούσος, Εντεταλμένος Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας και Τοπικής Οικονομίας

4. Ρουκουνάκης Ιωάννης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας και Δημόσιας Υγείας

5. Σηφαντωνάκη Καλλιόπη, Εντεταλμένη Σύμβουλος Φροντίδας Αδέσποτων & Ζώων Συντροφιάς

• Ρόλος εισηγητικός και συντονιστικός με φιλοζωικούς φορείς, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος

Τεχνικά έργα και μελέτες

Ο Δήμαρχος ασκεί τον κεντρικό πολιτικό και στρατηγικό συντονισμό των τεχνικών έργων, μελετών και συντηρήσεων του Δήμου.

Η πολιτική ευθύνη παρακολούθησης έργων, μελετών και συντηρήσεων ανά αντικείμενο ασκείται από τον αντίστοιχο Αντιδήμαρχο, σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία.

Ειδικοί συνεργάτες Δημάρχου

Οι ειδικοί συνεργάτες-σύμβουλοι τεχνικών θεμάτων παρέχουν αποκλειστικά συμβουλευτικό και τεχνικογνωστικό έργο και δεν υποκαθιστούν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών.

1. Ιωσήφ Μακριδάκης, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός (έμμισθος):

Συμβουλευτική υποστήριξη στην τεχνική διερεύνηση αιτημάτων και στον προγραμματισμό και προετοιμασία συντηρήσεων και παρεμβάσεων ιδίως στον αστικό δημόσιο χώρο.

2. Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός (άμισθος):

Συμβουλευτική υποστήριξη στην προετοιμασία, σύνταξη και αξιολόγηση τεχνικών μελετών.

3. Γεώργιος Καφφετζάκης, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός (άμισθος):

Συμβουλευτική υποστήριξη στην προετοιμασία, σύνταξη και αξιολόγηση τεχνικών μελετών.

Γενική Γραμματέας

Με ειδική πράξη μεταβίβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η Γενική Γραμματέας κ. Άννα Οικονόμου-Οικονομίδου ασκεί την εποπτεία:

• Διοικητικών Υπηρεσιών

• Δημοτικής Αστυνομίας

• ΚΕΠ, ΥΔΟΜ

• Αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, λαϊκών αγορών, περιπτέρων

• Παραχωρήσεων κοινοχρήστων χώρων

• Διαδικασιών για την μίσθωση ή αγορά χώρων για δημοτική χρήση

σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο.

Συνεργασίες και συντονισμός

1. Η συνεργασία μεταξύ Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων πραγματοποιείται κατόπιν συντονισμού του Δημάρχου και αφορά σαφώς προσδιορισμένες δράσεις ή έργα, χωρίς μεταβολή της βασικής κατανομής αρμοδιοτήτων.

2. Ο Δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι και οι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, να υλοποιούν δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, καθώς και εκδηλώσεις συναφούς χαρακτήρα, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου.

Ο προγραμματισμός των δράσεων αυτών γίνεται σε συνεννόηση με τους αρμόδιους τομείς Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού, ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις στον συνολικό προγραμματισμό του Δήμου.

Λοιπές ρυθμίσεις

Κάθε αρμοδιότητα που δεν μεταβιβάζεται ρητά με την παρούσα ασκείται από τον Δήμαρχο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Πρόεδροι Δημοτικών Νομικών Προσώπων

1. Αγαπητός Δημήτριος – Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (ΔΛΤΑΝ).

2. Αστρουλάκης Γεώργιος – Πρόεδρος της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας (ΔΑΕΑΝ).

3. Αφορδακός Κωνσταντίνος – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΑΝ).

Η παρούσα απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της οργανωμένης και εξελισσόμενης διοικητικής λειτουργίας του Δήμου Αγίου Νικολάου, με γνώμονα τη σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων και την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών δομών. Αποτελεί συνέχεια της μέχρι σήμερα πορείας της Δημοτικής Αρχής, η οποία βασίζεται στο στρατηγικό της πλάνο.

Η Δημοτική Αρχή παραμένει προσηλωμένη στις αρχές της συλλογικότητας, της θεσμικής συνέπειας και της υπευθυνότητας, συνεχίζοντας το έργο της με σχέδιο και συνεργασία προς όφελος του Δήμου και των δημοτών.