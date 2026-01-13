Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό στην Κρήτη: Στη μάχη του εντοπισμού του drone, θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένοι σκύλοι

Εθελοντές του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού αναμένεται να μεταβούν την Τετάρτη στην Κρήτη.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 33χρονο ειδικευόμενο γιατρό από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος παραμένει αγνοούμενος από τις 7 Δεκεμβρίου.

Εθελοντές του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού (ΟΦΚΑΘ) αναμένεται να μεταβούν την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, στην Κρήτη, προκειμένου να συνδράμουν στις προσπάθειες εντοπισμού του.

Το κλιμάκιο θα είναι εξοπλισμένο με τρία drone, θερμικές και υποβρύχιες κάμερες, ενώ θα συμμετάσχουν και τρεις ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι από την ομάδα Kyon Osfrisis. Η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης – Δωδεκανήσου και τις τοπικές αστυνομικές αρχές, με στόχο να δοθεί τέλος στην αγωνία της οικογένειας.

Η ανακοίνωση του ΟΦΚΑΘ:

«Σας ενημερώνουμε ότι ο Ο.Φ.Κ.Α.Θ. σε συνεργασία με την Γραμμή Ζωής Silver Alert Hellas, έχει αναλάβει την υπόθεση του κ. Αλέξιου Τσικόπουλου κατόπιν εντολής της οικογένειας. Κλιμάκιο εθελοντών μας θα μεταβεί την Τετάρτη 14/1 στην Κρήτη με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό (3 Drone, θερμικές και υποβρύχιες κάμερες, κ.λ.π). Θα έχουμε επίσης 3 ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους από την ομάδα της Kyon Osfrisis.

Μαζί μας θα είναι και η Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης Δωδεκανήσου διαθέτοντας τους Θηροφύλακες και κυνηγούς, που γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή!!! Όλοι μαζί και σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλειας Χανίων και το Α.Τ. Αποκορώνου θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα τέλος στην αγωνία της οικογένειας, σε αυτήν την εξαφάνιση που κλείνει σήμερα 35 ημέρες!!!!

Καλούμε τους κάτοικους τις περιοχής που είδαν ή γνωρίζουν ή θυμηθούν οτιδήποτε, να συνεργαστούν μαζί μας ( με απόλυτη εχεμύθεια ) και να καλέσουν στο 6936806227 κινητό του Ο.Φ.Κ.Α.Θ. η στο 10-65 η στο 100».