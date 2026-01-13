Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ρεθύμνου : Συνεχίζονται οι αιτήσεις επαναπρόσληψης 2026

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας ανακοινώνει στα μέλη του ότι όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, οι αιτήσεις επαναπρόσληψης στα ξενοδοχεία γίνονται μέσω του Σωματείου μας.

Οι αιτήσεις συνεχίζουν να γίνονται καθημερινά έως και τις 26-1-2026, ημέρα Δευτέρα και ώρες 9 π.μ. έως 1 μ.μ., στο γραφείο του Σωματείου, εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Μετά την 14/2000 απόφαση του Αρείου Πάγου, κατοχυρώνεται το δικαίωμα της επαναπρόσληψης στο ξενοδοχείο που εργαστήκατε και πρέπει όλοι να κάνουμε τις αιτήσεις μας μέσω του Σωματείου.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του Σωματείου 2831024080 και του Εργατικού Κέντρου 2831022332.