Οι ομάδες που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό Καινοτομίας UoC Ventures του Πανεπιστημίου Κρήτης

Με θετικό απολογισμό και αφετηρία για νέες δράσεις ξεκινά το 2026 για τη Μονάδα Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας “Μήτις” του Πανεπιστημίου Κρήτης, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως κόμβο που συνδέει την ακαδημαϊκή καινοτομία με απτό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο.

Ο Διαγωνισμός Καινοτομίας UoC Ventures που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 ανέδειξε ώριμες, επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις, με σαφή προσανατολισμό στη μεταφορά γνώσης, την επιχειρηματική αξιοποίηση και την απάντηση σε σύγχρονες προκλήσεις.

Πρόκειται για μία από τις δράσεις του έργου «Πανεπιστήμια Αριστείας» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Στον τελικό κύκλο του διαγωνισμού συμμετείχαν συνολικά επτά ομάδες, οι οποίες παρουσίασαν τα ερευνητικά και τεχνολογικά τους αποτελέσματα, όπως αυτά αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της 6μηνης δράσης.

Οι παρουσιάσεις αξιολογήθηκαν από Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούμενη από τους:

Καστρινάκης Στέλιος – Εμπειρογνώμονας σε θέματα καινοτομίας

Σκουλούδης Μανόλης – Επιχειρηματίας στην ευρύτερη περιοχή

Σπαθής Θανάσης – CEO, SyNoesis Therapeutics

Σπηλιανάκης Χαράλαμπος – Μέλος ΔΕΠ, Τμήματος Βιολογίας

Τσατσάνης Χρήστος – Μέλος ΔΕΠ, Τμήματος Ιατρικής

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι παρουσιάσεις των ομάδων ξεχώρισαν για τον βαθμό καινοτομίας, την επιστημονική τους τεκμηρίωση και τη σαφή προοπτική εξέλιξης, αποτυπώνοντας το υψηλό επίπεδο ερευνητικής και τεχνολογικής ωρίμανσης που έχει επιτευχθεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, αναδείχθηκαν οι τρεις ομάδες με τις υψηλότερες βαθμολογίες, οι οποίες έλαβαν χρηματικό έπαθλο ύψους 6.600 ευρώ η καθεμία. Η σειρά κατάταξης διαμορφώθηκε ως εξής:

1. ChessBioChem – Τμήμα Χημείας

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ελευθεριάδης Νικόλαος

2. REAL – Τμήμα Χημείας

Επιστημονικός υπεύθυνος: Νεοχωρίτης Κωνσταντίνος

3. NetSim – Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Επιστημονικός υπεύθυνος: Δημητρόπουλος Ξενοφώντας

Συγκεκριμένα:

● Η ChessBioChem είναι μια καινοτόμος πλατφόρμα που φέρνει κοντά ερευνητικές ομάδες, επιταχύνοντας την ανακάλυψη νέων φαρμακευτικών ενώσεων. Χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και διεπιστημονική γνώση, δημιουργεί νέες επιστημονικές συνεργασίες και διευκολύνει τη μετάφραση της έρευνας στην κοινωνία και την αγορά.

● Η ομάδα REAL αξιοποιεί την καινοτόμο τεχνολογία αντιδράσεων πολλών συστατικών (MCR) για τη γρήγορη, αποδοτική και οικονομικά βιώσιμη σύνθεση βιοδραστικών μορίων, στοχεύοντας σε κρίσιμες ασθένειες και στην ανάπτυξη γενόσημων φαρμάκων. Στόχος της REAL είναι να προσφέρει έξυπνες και υψηλής ποιότητας συνθετικές λύσεις που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες της φαρμακευτικής βιομηχανίας.

● Η NetSim είναι μια καινοτόμος, cloud-based πλατφόρμα προσομοίωσης δικτύων, η οποία επιτρέπει την εκπαίδευση και εξάσκηση σε ρεαλιστικά σενάρια δικτύωσης και δρομολόγησης. Παρέχει δυνατότητες κλιμάκωσης και συνεργασίας, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη δεξιοτήτων επαγγελματιών και φοιτητών στον τομέα των υποδομών δικτύων, με εφαρμογές τόσο σε ακαδημαϊκά όσο και σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα.

Ο Διαγωνισμός Καινοτομίας UoC Ventures αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η στρατηγική επένδυση στην καινοτομία μπορεί να μετασχηματίσει τη γνώση σε λύσεις με πραγματικό αντίκτυπο. Η Μονάδα Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας “Μήτις” συνεχίζει να στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τη δημιουργία, τη συνεργασία και την επιτυχημένη αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, διαμορφώνοντας τις βάσεις για το επόμενο βήμα της ελληνικής επιστημονικής καινοτομίας.