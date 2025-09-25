Χανιά:Επετειακή εκδήλωση «Χαίρε Αγαπημένη Μικρασία, Πατρίδα Αθάνατη»

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ & ΤΙΜΗΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

Η Αδελφότητα Μικρασιατών Ν. Χανίων «Ο Άγιος Πολύκαρπος», σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, το Δήμο Χανίων, το ΚΑΜ και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, διοργανώνει επετειακή εκδήλωση με τίτλο: «Χαίρε Αγαπημένη Μικρασία, Πατρίδα Αθάνατη», την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, ώρα 08.00 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Ένα συγκινητικό ταξίδι στην ιστορία της Μικράς Ασίας — από την αρχαιότητα έως τον ξεριζωμό του 1922. Μέσα από εικόνες, ιστορικές αφηγήσεις, ποιήματα και τραγούδια, θα ζωντανέψει η Μνήμη και η ψυχή μιας γης που παραμένει αιώνια στις καρδιές μας.

Συμμετέχει η Χορωδία του Μουσικοχορευτικού Ομίλου Χανίων «Αροδαμός».

Είσοδος Ελεύθερη