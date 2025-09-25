ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Επετειακή εκδήλωση «Χαίρε Αγαπημένη Μικρασία, Πατρίδα Αθάνατη»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ & ΤΙΜΗΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

Η Αδελφότητα Μικρασιατών Ν. Χανίων «Ο Άγιος Πολύκαρπος», σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, το Δήμο Χανίων, το ΚΑΜ και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, διοργανώνει επετειακή εκδήλωση με τίτλο: «Χαίρε Αγαπημένη Μικρασία, Πατρίδα Αθάνατη», την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, ώρα 08.00 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Ένα συγκινητικό ταξίδι στην ιστορία της Μικράς Ασίας — από την αρχαιότητα έως τον ξεριζωμό του 1922. Μέσα από εικόνες, ιστορικές αφηγήσεις, ποιήματα και τραγούδια, θα ζωντανέψει η Μνήμη και η ψυχή μιας γης που παραμένει αιώνια στις καρδιές μας.

Συμμετέχει η Χορωδία του Μουσικοχορευτικού Ομίλου Χανίων «Αροδαμός».

Είσοδος Ελεύθερη

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Μεγάλη Ποδηλατοβόλτα στο Ρέθυμνο Ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής...

0
Με εντυπωσιακή συμμετοχή και ενθουσιασμό ολοκληρώθηκε την...

Όλα έτοιμα για τον 10ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο...

0
Με μία ιστορική καταγραφή συμμετοχών που ξεπερνούν τις 6.000,...

Μεγάλη Ποδηλατοβόλτα στο Ρέθυμνο Ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής...

0
Με εντυπωσιακή συμμετοχή και ενθουσιασμό ολοκληρώθηκε την...

Όλα έτοιμα για τον 10ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο...

0
Με μία ιστορική καταγραφή συμμετοχών που ξεπερνούν τις 6.000,...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Μεγάλη Ποδηλατοβόλτα στο Ρέθυμνο Ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2025
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Μεγάλη Ποδηλατοβόλτα στο Ρέθυμνο Ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2025

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με εντυπωσιακή συμμετοχή και ενθουσιασμό ολοκληρώθηκε την...

Όλα έτοιμα για τον 10ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης Ρεκόρ συμμετοχών με περισσότερους από 6.000 αθλητές

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με μία ιστορική καταγραφή συμμετοχών που ξεπερνούν τις 6.000,...

Πολιτιστικό Καλοκαίρι Δήμου Χανίων 2025: Ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2025 στα Χανιά υπήρξε μια μεγάλη...

Συλλήψεις για ναρκωτικά και κλοπές σε περιοχές της Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών Συνελήφθη χθες...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST