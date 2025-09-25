ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Μεγάλη Ποδηλατοβόλτα στο Ρέθυμνο Ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2025

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με εντυπωσιακή συμμετοχή και ενθουσιασμό ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, η Μεγάλη Ποδηλατοβόλτα που διοργάνωσε ο Δήμος Ρεθύμνης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2025.

Ποδηλάτες όλων των ηλικιών κινήθηκαν τους δρόμους της πόλης, στέλνοντας όλοι μαζί το μήνυμα για ένα Ρέθυμνο πιο βιώσιμο, πιο ανθρώπινο και πιο φιλικό προς το περιβάλλον.

Η διαδρομή πραγματοποιήθηκε ομαλά, χωρίς κανένα πρόβλημα, γεγονός που αποδεικνύει στην πράξη ότι το ποδήλατο μπορεί να αποτελέσει μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση μετακίνησης, αντικαθιστώντας σε πολλές περιπτώσεις το αυτοκίνητο.
Ο Δήμος Ρεθύμνης ευχαριστεί θερμά τον Σύλλογο Ποδηλατών ΑΤΛΑΣ για την πολύτιμη συνεργασία και υποστήριξή του, καθώς και όλους τους πολίτες που συμμετείχαν και αγκάλιασαν τη δράση με τόσο ενθουσιασμό.

Με τη δράση αυτή ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο μια εβδομάδα γεμάτη ενημέρωση, δημιουργία και συμμετοχή, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2025.
Ο Δήμος Ρεθύμνης καλεί τους πολίτες να συνεχίσουν να επιλέγουν βιώσιμους τρόπους μετακίνησης – για το περιβάλλον, για την υγεία τους αλλά και για την ίδια την πόλη μας.

Παράλληλα, η φετινή ποδηλατοβόλτα απέκτησε και μια ξεχωριστή κοινωνική διάσταση. Πέρα από το μήνυμα της βιώσιμης κινητικότητας, ενωθήκαμε για να σταθούμε δίπλα σε έναν δικό μας άνθρωπο: τον Κριστιάν, 17 ετών, μαθητή Γ’ Λυκείου στο Ρέθυμνο, που δίνει τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του και πρέπει άμεσα να υποβληθεί σε εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο, σε κέντρο του εξωτερικού.

Τρόποι στήριξης:
• Ηλεκτρονική δωρεά: giveandfund.com/giveandfund/project/Race4Kristian
• Τραπεζικός λογαριασμός:
IBAN: GR7901714530006453139640558
Τράπεζα Πειραιώς – Δικαιούχος: Bregu Dorina
Ας δείξουμε ότι το Ρέθυμνο ξέρει να στηρίζει τους ανθρώπους του.
Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.

