Χανιά:Φεστιβάλ Επιτραπέζιου Παιχνιδιού

🎲 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ στο Comixadiko🎉

🗓️ Παρασκευή 30 Μαΐου – Κυριακή 1 Ιουνίου

🕐 11:00 – 14:00 & 17.00 – 23.00

📍 Comixadiko, Ξέπαπα 15, Χανιά

Ένα τριήμερο αφιερωμένο στα επιτραπέζια παιχνίδια!

Ελάτε να παίξουμε, να γνωριστούμε, να διαγωνιστούμε με πολλά και διαφορετικά επιτραπέζια παιχνίδια.

🔔 Η συμμετοχή είναι δωρεάν!

📌 Δηλώστε συμμετοχή στα επιτραπέζια που σε ενδιαφέρουν στην ιστοσελίδα:

www.chaniartoonfest.gr/index.php/el/boardgame-festival

Παράλληλα με το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί τουρνουά στο παιχνίδι Mindbug – First Contact και σεμινάριο γνωριμίας με το Go.

Σας περιμένουμε στο Comixadiko!

Τα ακόλουθα παιχνίδια είναι διαθέσιμα και μπορείτε να κάνετε την κράτησή σας:

Pandemic Star Wars

Dig your way out

Betrayal

Fate Defenders of Grimhein

Nemesis

Letters from Whitechapel

Obscurio

Aliens

Forbitten Island

Flash Point

Bang!

Alice is missing

Bohnanza

Worms – The board game

Stifling Dark

www.facebook.com/events/1340865163691506

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης