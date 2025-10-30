Χανιά:Ημερίδα στο πλαίσιο της έκθεσης «Διαδρομές στην τέχνη»

«Αναγνώσεις εντός και εκτός δεδομένων διαδρομών»:

Ημερίδα στο πλαίσιο της έκθεσης «Διαδρομές στην τέχνη»

Το Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, διοργανώνει το

Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025, από τις 10:30 έως τις 14:00, στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων την ημερίδα «Αναγνώσεις εντός και εκτός δεδομένων διαδρομών. Ελληνική ζωγραφική, 19ος & 20ός αιώνας». Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «Διαδρομές στην τέχνη. Έργα από τη Συλλογή της Τράπεζας της Ελλάδος» που φιλοξενεί η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων έως και τις 2 Νοεμβρίου 2025.

Με αφορμή έργα της Συλλογής έργων τέχνης της Τράπεζας της Ελλάδος, που παρουσιάζονται στην έκθεση «Διαδρομές στην τέχνη» στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων,

αλλά και παραδείγματα εκτός της Συλλογής, οι ανακοινώσεις της ημερίδας έχουν σκοπό να φωτίσουν από μια διαφορετική σκοπιά, πέραν των δεδομένων αναγνώσεων, πτυχές της νεοελληνικής ζωγραφικής του 19ου και του 20ού αιώνα, να θέσουν ερωτήματα και να διερευνήσουν νέες οπτικές σε ήδη διατυπωμένες ερμηνευτικές προσεγγίσεις.

Πρόγραμμα ημερίδας

Χαιρετισμοί

Γιάννης Γιαννακάκης

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Χανίων

Αλέξανδρος-Θεοχάρης Βαζάκας

Αναπληρωτής Καθηγητής, Κοσμήτορας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ανακοινώσεις

Παναγιώτης Ιωάννου

Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Η βαριά σκιά της «Σχολής του Μονάχου»

Νίκος Πεγιούδης

Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης και Θεωρίας Πολιτισμού στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηθογραφία – ρεαλισμός – οριενταλισμός: η απεικόνιση του Άλλου στην ελληνική ζωγραφική

Κωνσταντίνος Πρώιμος

Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας, Θεωρίας και Κριτικής της Αρχιτεκτονικής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

«Των Γραικών ο καλός καιρός…» Νεοελληνική ταυτότητα και ζωγραφική του 19ου αιώνα στη Συλλογή της Τράπεζας της Ελλάδος

Νίκος Δασκαλοθανάσης

Καθηγητής Ιστορίας της Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

Λίγες σκέψεις με αφορμή το έργο του Βάλια Σεμερτζίδη Συνεδρίαση χωρικών (1945-1946)

Χάρις Κανελλοπούλου

Δρ. Ιστορικός τέχνης, Επιστημονική Υπεύθυνη-Επιμελήτρια της Συλλογής Έργων Τέχνης της Τράπεζας της Ελλάδος

Γυναίκες εικαστικοί στη Συλλογή έργων τέχνης της Τράπεζας της Ελλάδος. Σκέψεις και επισημάνσεις για την παρουσία τους στη Συλλογή

Συντονισμός

Δημήτρης Ανδρεαδάκης

Καθηγητής Εικαστικών Τεχνών στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης