ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά: Κλείνει, λόγω καιρού, το φαράγγι της Σαμαριάς

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για αύριο, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή/και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλοσκάλου έως 6,5 mm και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 6,5 mm και λόγω του ότι οι τιμές αυτές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργιά του από την Αντιπεριφέρεια, ανακοινώνει ότι, το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 και από τις δύο εισόδους του.

Σε περίπτωση επικαιροποιημένης πρόγνωσης από την ΕΜΥ για βελτίωση του καιρού θα εκδοθεί ανακοίνωση αύριο στις 06:30 το πρωί.

Cretalive

Αιματηρό επεισόδιο στη Μεσαρά: Τι φέρονται να...

0
Στο αστυνομικό τμήμα παρουσιάστηκαν πατέρας και γιος, 55 και...

Δήμος Ηρακλείου:Εργασίες μετατόπισης οριοδεικτών στην οδό Ι....

0
Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν τις σχετικές σημάνσεις Εργασίες μετατόπισης...

Δήμος Ηρακλείου:Εργασίες μετατόπισης οριοδεικτών στην οδό Ι. Μητσοτάκη και στην Λεωφόρο Σ. Βενιζέλου τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.
Αιματηρό επεισόδιο στη Μεσαρά: Τι φέρονται να υποστήριξαν πατέρας και γιος στις αρχές για τη συμπλοκή στα Καπαριανά
ΠΚ team
ΠΚ team
