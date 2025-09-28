Αιματηρό επεισόδιο στη Μεσαρά: Τι φέρονται να υποστήριξαν πατέρας και γιος στις αρχές για τη συμπλοκή στα Καπαριανά

Στο αστυνομικό τμήμα παρουσιάστηκαν πατέρας και γιος, 55 και 21 ετών, που κατηγορούνται για τη σοβαρή συμπλοκή στα Καπαριανά Μοιρών. Οι δύο άνδρες, οι οποίοι επίσης φέρουν τραύματα, υποστηρίζουν ότι δέχτηκαν πρώτοι επίθεση από δύο αδέλφια, καταγγέλλοντας απόπειρα κλοπής στη μάντρα τους. Ο ένας εκ των αδελφών νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, ενώ οι ιατροδικαστικές εκθέσεις αναμένονται για τη συμπλήρωση της δικογραφίας.
Αργά το μεσημέρι του Σαββάτου (27/9) παρουσιάστηκαν στο αστυνομικό τμήμα οι δύο άνδρες που φέρονται να πρωταγωνίστησαν στην αιματηρή συμπλοκή στα Καπαριανά Μοιρών, το απόγευμα της Πέμπτης (25/9).
Πρόκειται για πατέρα και γιο, 55 και 21 ετών, από τη Μεσαρά, οι οποίοι κατηγορούνται ότι τραυμάτισαν δύο αδέλφια σε αγροτική περιοχή, έπειτα από συμπλοκή. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες απολογήθηκαν προανακριτικά και υπέβαλαν μηνύσεις κατά των αδελφών, καθώς και οι ίδιοι φέρουν τραύματα. Σήμερα θα εξεταστούν από ιατροδικαστή, ώστε να συνταχθεί έκθεση που θα επιβεβαιώνει τα χτυπήματά τους.
Οι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν πως ήταν εκείνοι που δέχτηκαν πρώτοι απρόκλητη επίθεση. Όπως ανέφεραν, τα δύο αδέλφια μετέβησαν στη μάντρα όπου διατηρούν πρόβατα και πήραν αντικείμενα από τον χώρο και πιο συγκριμένα τους πήραν ταΐστρες. Ο 21χρονος τούς ζήτησε να τα επιστρέψουν, όμως -όπως ισχυρίζονται- εκείνοι αντέδρασαν βίαια, κατεβαίνοντας από το όχημά τους με κατσούνες στα χέρια.
Στη συμπλοκή επενέβη ο πατέρας για να υπερασπιστεί τον γιο του. Ο νεαρός αναφέρει πως, μη έχοντας δικό του όπλο, αφόπλισε τον έναν από τους δύο αντιπάλους και τον τραυμάτισε, με αποτέλεσμα εκείνος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται, με την υγεία του να μην διατρέχει κίνδυνο.
Η δικογραφία βρίσκεται σε στάδιο σχηματισμού. Ο τραυματισμένος αδελφός δεν έχει ακόμη καταθέσει, ενώ αναμένονται οι ιατροδικαστικές εκθέσεις. Στη συνέχεια η υπόθεση θα οδηγηθεί σε ανάκριση, με τον πατέρα και τον γιο να καλούνται ενώπιον των ανακριτικών αρχών τις επόμενες ημέρες.
neakriti.gr