Ηράκλειο:Ποιήματα μαθητριών και μαθητών σε μια ποιητική συλλογή με τη στήριξη του Δήμου Χερσονήσου

Με την στήριξη του Δήμου Χερσονήσου, εκδόθηκαν οι «Λοτεχνικές Δοκιμές», μια ποιητική συλλογή που περιλαμβάνει δημιουργίες μαθητών και μαθητριών από σχολεία της περιοχής.

Η έκδοση αποτελεί αφιέρωμα στη μνήμη της φιλολόγου του Γυμνασίου Γουβών, Βαρβάρας Κοθρά, και συγκεντρώνει 31 έργα που συνέγραψαν 30 μαθητές και μαθήτριες από 12 σχολεία του Δήμου Χερσονήσου.

Στη διαδικασία συμμετείχαν ενεργά 18 φιλόλογοι, οι οποίοι στήριξαν και καθοδήγησαν τους μαθητές στη συγγραφική τους προσπάθεια. Η επιστημονική αρμοδιότητα της έκδοσης ανήκει στη Σύμβουλο Εκπαίδευσης Φιλολόγων κ. Λιάνα Καλοκύρη, η οποία είχε και τον συντονισμό της δράσης, καθώς και την επιστημονική επιμέλεια.

Την επιμέλεια της ψηφιακής έκδοσης και σύνθεσης του τόμου ανέλαβαν η φιλόλογος του Μουσικού Σχολείου κ. Μαρία Γιακουμάκη και η φιλόλογος του Γενικού Λυκείου Μαλίων κ. Αντωνία Ματθαιάκη, οι οποίες ανέλαβαν παράλληλα με την κ. Καλοκύρη και την επιμέλεια της έντυπης έκδοσης.

Ο τόμος θα διανεμηθεί στα συμμετέχοντα σχολεία, καθώς και σε άλλα Γυμνάσια και Λύκεια. Με την πρωτοβουλία αυτή, ο Δήμος Χερσονήσου επιβεβαιώνει έμπρακτα τη στήριξή του στη δημιουργικότητα και την καλλιτεχνική έκφραση των μαθητών, ενισχύοντας τη λογοτεχνική παιδεία και την πολιτιστική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

«Η έκδοση των Λογοτεχνικών Δοκιμών αποτελεί για τον Δήμο Χερσονήσου μια πράξη τιμής και ευθύνης» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης και προσθέτει:

«Τιμούμε τη μνήμη της φιλολόγου Βαρβάρας Κοθρά και ταυτόχρονα αναδεικνύουμε τη δημιουργικότητα των μαθητών μας, που με το ταλέντο και την έμπνευσή τους αποδεικνύουν ότι η νέα γενιά έχει φωνή, ευαισθησία και όραμα. Ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που καλλιεργεί την παιδεία και τον πολιτισμό στον τόπο μας».

