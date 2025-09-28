ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Ηρακλείου:Εργασίες μετατόπισης οριοδεικτών στην οδό Ι. Μητσοτάκη και στην Λεωφόρο Σ. Βενιζέλου τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν τις σχετικές σημάνσεις

Εργασίες μετατόπισης των οριοδεικτών που έχουν τοποθετηθεί στην οδό Ι. Μητσοτάκη (από το ύψος του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης έως την έξοδο προς την πλ. 18 Άγγλων) και στην Λεωφόρο Σ. Βενιζέλου (από τη συμβολή της με την οδό Εφόδου μέχρι τη συμβολή της με την Λ. Μίνωος) για την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης, θα πραγματοποιηθούν νωρίς το πρωί της Δευτέρας 29/9.
Ειδικότερα, σε συνέχεια αποφάσεων και ενεργειών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, οι οριοδείκτες (κολωνάκια) θα μετατοπιστούν από το κέντρο του οδοστρώματος, στην άκρη, με σκοπό την συνέχιση της αποτροπής της παράνομης στάθμευσης.
Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις σχετικές προειδοποιητικές σημάνσεις.

