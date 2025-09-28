ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Αιματηρό επεισόδιο στη Μεσαρά: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. πατέρας και γιος – Όσα υποστήριξαν

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Οι φερόμενοι δράστες παραδόθηκαν μετά τη λήξη του αυτοφώρου, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκαν πρώτοι επίθεση
Τέλος στην αναζήτηση των δύο ανδρών που κατηγορούνται για την αιματηρή συμπλοκή στα Καπαριανά στη Μεσαρά, έβαλε η χθεσινή τους εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού. Ο πατέρας και ο γιος παραδόθηκαν στις αρχές, αφού πρώτα είχε λήξει το αυτόφωρο, για το περιστατικό που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να τραυμάτισαν με μαχαίρια δύο νεαρούς, με αφορμή χρόνιες κτηματικές διαφορές. Σε όσα περιέγραψαν προς τους αστυνομικούς, ισχυρίστηκαν ότι οι ίδιοι βρέθηκαν πρώτοι στο στόχαστρο και ότι αντέδρασαν σε επίθεση που δέχθηκαν.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, όταν οι δύο νεαροί βρέθηκαν σε χωράφι έξω από το χωριό, βαριά τραυματισμένοι. Ο ένας έφερε χτυπήματα στο θώρακα, ενώ ο δεύτερος έφερε πολλαπλές μαχαιριές στα χέρια και αιμορραγούσε έντονα.

Η άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και της αστυνομίας αποδείχθηκε σωτήρια. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο ΠΑΓΝΗ, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο νεαροί φαίνεται να ήταν εκείνοι που πήγαν στο σημείο συνάντησης για να ζητήσουν εξηγήσεις, με αποτέλεσμα η λεκτική αντιπαράθεση να εξελιχθεί σε αιματηρό καβγά.

Οι δύο συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.https://www.neakriti.gr/

