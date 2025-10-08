ΚΡΗΤΗ

Χανιά: Κλειστό για τρίτη μέρα το φαράγγι της Σαμαριάς

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες και την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου και από τις δύο εισόδους του

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι σήμερα Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή/και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλοσκάλου έως 6 χλστ. και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 6 χλστ., ανακοινώνει ότι το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες και από τις δύο εισόδους του λόγω του ότι οι τιμές αυτές είναι πολύ άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων.

placeholder text
placeholder text

Ρέθυμνο:Τελευταία εβδομάδα εγγραφών για το Σχολείο Θεάτρου – για όλους τους ενήλικες, ανεξαρτήτως ηλικίας!
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
