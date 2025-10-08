Gortys Forum 2025: Από τον Κώδικα της Γόρτυνας στη σύγχρονη αναζήτηση για ισότητα, δικαιοσύνη και βιώσιμη ανάπτυξη

Η Γόρτυνα, τόπος με βαθιά ιστορική και πολιτιστική σημασία, φιλοξενεί στις 17 & 18 Οκτωβρίου 2025 το Gortys Forum, μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Περιφερειακών, Αναπτυξιακών και Κοινωνικών Πολιτικών, εμπνευσμένη από τον Κώδικα της Γόρτυνας, τον αρχαιότερο σωζόμενο κώδικα νόμων στην Ευρώπη, ο οποίος αποτελεί θεμέλιο της ευρωπαϊκής νομικής σκέψης.

Το Forum φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης επιστημόνων, θεσμικών εκπροσώπων, πολιτών και φορέων, με στόχο τον διάλογο για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, την ενδυνάμωση των πολιτών και τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, συνδέοντας την πολιτιστική κληρονομιά και τον Κώδικα της Γόρτυνας με τις σύγχρονες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

🎯 Θεματικές Ενότητες:

1. Πολιτιστική Κληρονομιά και Βιώσιμη Περιφερειακή Ανάπτυξη

● Η Γόρτυνα και η Φαιστός ως πολιτιστικοί και τουριστικοί πόλοι.

● Πολιτιστική διαχείριση και τοπική οικονομία.

● Ψηφιακή ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

2. Δημοκρατία και Θεσμοί: Από την Πόλη-Κράτος στη Σύγχρονη Περιφερειακή Διακυβέρνηση

● Η έννοια της συμμετοχής και της λογοδοσίας στην αρχαία Γόρτυνα.

● Τοπική αυτοδιοίκηση και θεσμική ανανέωση στην περιφέρεια.

● Ενίσχυση της δημοκρατίας μέσω της αποκέντρωσης.

3. Κοινωνική Πολιτική και Δίκαιο στην Περιφέρεια

● Κοινωνικές ανισότητες στην αρχαιότητα και σήμερα.

● Πρόσβαση σε υπηρεσίες, υγεία, παιδεία και κοινωνική συνοχή.

● Ο ρόλος των περιφερειακών πολιτικών στην κοινωνική ένταξη.

4. Από τον Κώδικα της Γόρτυνας στη Σύγχρονη Νομική Πολιτική

● Η σημασία του Κώδικα της Γόρτυνας ως πρώιμου παραδείγματος κράτους δικαίου.

● Δικαιώματα γυναικών, ιδιοκτησία και κοινωνική δικαιοσύνη στην αρχαιότητα.

● Συγκρίσεις με σύγχρονες ευρωπαϊκές νομικές αρχές.

5. Αρχαία Οικονομία και Σύγχρονα Μοντέλα Ανάπτυξης

● Οικονομικές δομές της Γόρτυνας και της Φαιστού.

● Αγροτική παραγωγή, εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη.

● Καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια.

6. Διαγενεακή Δικαιοσύνη και Περιβαλλοντική Πολιτική

● Ηθικές και νομικές διαστάσεις της προστασίας του περιβάλλοντος.

● Περιβαλλοντική διαχείριση στην Κρήτη από την αρχαιότητα έως σήμερα.

● Κλιματική αλλαγή και περιφερειακές στρατηγικές.

👥 Προσκεκλημένοι Ομιλητές:

Το Forum θα φιλοξενήσει εξέχουσες προσωπικότητες από την ακαδημαϊκή κοινότητα, την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία των πολιτών και την επιχειρηματικότητα.

🌿 Στόχοι του Forum:

● Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς ως μοχλού ανάπτυξης

● Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και της λογοδοσίας

● Προώθηση της διαγενεακής δικαιοσύνης και της περιβαλλοντικής ευθύνης

● Δημιουργία διαλόγου για θεσμικές μεταρρυθμίσεις και βιώσιμες πολιτικές

Το Gortys Forum 2025 πραγματοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Περιφερειακών, Αναπτυξιακών και Κοινωνικών Πολιτικών, τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας(ΚΕΔΕ) και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης(ΠΕΔ), σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου,

τους Δήμους: Γόρτυνας, Φαιστού και Γορτυνίας Αρκαδίας, το Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Ερευνητικό Εργαστήριο Επιχειρηματικής Ευφυΐας – MaGBISE – του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, το ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε.- ΜτΕ του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και άλλων φορέων.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Περιφερειακών, Αναπτυξιακών και Κοινωνικών Πολιτικών είναι ένας οργανισμός που προωθεί την έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία στους τομείς της περιφερειακής ανάπτυξης και των κοινωνικών πολιτικών. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη των περιφερειών, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών.

📍 Τοποθεσία: Γόρτυνα, Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσαράς & Δημοτικά κτήρια Φαιστού (Μοίρες)

📅 Ημερομηνίες: 17 & 18 Οκτωβρίου 2025 – Επίσημη Έναρξη Παρασκευή 17 Οκτωβρίου ώρα 18:00

🌐 Περισσότερες πληροφορίες: Website: institouto.eu – και στις σελίδες του Ινστιτούτου στο Facebook και στο Instagram

Email: gortysforum@institouto.eu ή info@institouto.eu institoutopekap@gmail.com