ΔΕΥΑ Χερσονήσου: Στρατηγικός σχεδιασμός και νέες προτεραιότητες

H πορεία της ΔΕΥΑΧ, προγραμματισμός έργων, χρηματοδοτήσεις, αλλά και κρίσιμα ζητήματα λειτουργίας και υποδομών βρέθηκαν στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης που συγκάλεσε ο Δήμαρχος Χερσονήσου και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΧ κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Χερσονήσου στα Μάλια, με τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντών, Προϊσταμένων και εκπροσώπων των εργαζομένων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης παρουσιάστηκε η συνολική εικόνα της επιχείρησης και τέθηκαν επί τάπητος μια σειρά από σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τη ΔΕΥΑΧ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα προγραμματισμένα έργα της εταιρίας, συνολικού προϋπολογισμού που αγγίζει τα 20.000.000 ευρώ, τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τις υποδομές και τις υπηρεσίες προς τους δημότες.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, αναφέρθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η επιχείρηση λόγω της έλλειψης υδατικών πόρων και της περιορισμένης παροχής νερού από το Φράγμα Αποσελέμη. Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, ενεργοποιήθηκαν και τα τρία εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης της ΔΕΥΑΧ, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής υδροδότησης της περιοχής.

Στο πεδίο των οικονομικών, παρουσιάστηκε η νέα οικονομική πολιτική της εταιρίας, η οποία από το 2024 και έπειτα έχει οδηγήσει σε θετικούς ισολογισμούς, ενώ ήδη προχωρά ο προγραμματισμός για τη νέα χρονιά. Ενδεικτικό της βελτίωσης αποτελεί η μείωση των ανείσπρακτων οφειλών κατά περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα σε δύο μόλις έτη.

Σχετικά με την ομαλή υδροδότηση, τονίστηκε η συμβολή της δημιουργίας απογευματινής βάρδιας, η οποία και ενίσχυσε σημαντικά την αποτελεσματικότητα της εταιρίας. Επισημάνθηκε ότι καθημερινά προκύπτουν ανάγκες παρεμβάσεων από τους εργαζόμενους των τεχνικών υπηρεσιών, γεγονός που αναδεικνύει τη διαρκή εγρήγορση και το υψηλό επίπεδο ανταπόκρισης της ΔΕΥΑΧ.

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό και τον προγραμματισμό προσλήψεων νέου προσωπικού, με τους εκπροσώπους των εργαζομένων να θέτουν ζητήματα διαχείρισης προσωπικού και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας.

Μετά τις αναλυτικές εισηγήσεις και παρεμβάσεις, ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΧ κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης προχώρησε σε εκτενέστερες ερωτήσεις, δίνοντας τις κατευθύνσεις για τον προγραμματισμό και τις προτεραιότητες της επόμενης ημέρας, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Η ΔΕΥΑ Χερσονήσου βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, με μεγάλες προκλήσεις αλλά και σημαντικές ευκαιρίες. Με συλλογική προσπάθεια, διαφάνεια και κοινωνική ευαισθησία, καταφέρνουμε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας προς τους δημότες, να ενισχύουμε τις υποδομές και να διασφαλίζουμε τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Συνεχίζουμε με σχέδιο, υπευθυνότητα και όραμα για το μέλλον της περιοχής μας».