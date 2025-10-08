ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Ηρακλείου:Εκδήλωση στο Κ.Η.Φ.Η Αγίας Τριάδας για την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μια όμορφη, συγκινητική γιορτή με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων που γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Αγίας Τριάδας (Κ.Η.Φ.Η.), που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Ηρακλείου.

Οι ωφελούμενοι του Κέντρου δοκίμασαν τις ικανότητές τους στην υποκριτική και με την καθοδήγηση του προσωπικού ετοίμασαν θεατρική παράσταση με μικρά αποσπάσματα από ελληνικές ταινίες όπως η «Παριζιάνα» , οι «Γαμπροί της Ευτυχίας», «Δεσποινίς Διευθυντής» και «Χτυποκάρδια στο θρανίο». Στη συνέχεια τραγούδησαν όλοι μαζί, πέρασαν τα δικά τους μηνύματα για την Τρίτη Ηλικία, γεύτηκαν απολαυστικά εδέσματα και αντάλλαξαν αναμνηστικά δώρα.

Σημειώνεται ότι τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων λειτουργούν με την υποστήριξη και την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού και Κοινοτικού Ταμείου, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Κρήτη 2021-2027.

placeholder text
placeholder text

ΔΕΥΑ Χερσονήσου: Στρατηγικός σχεδιασμός και νέες προτεραιότητες
