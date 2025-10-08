Ρέθυμνο:Δράση από τον Σύλλογο Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό

Ο φορέας μας στα πλαίσια προγράμματος του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας και συγκεκριμένα μέσω του άξονα των ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, φιλοξένησε στο Ρέθυμνο 6 στελέχη του εταίρου μας Internationaler Bund (IB) τις ημέρες 21-27 Σεπτεμβρίου.

Με τα ειδικά αυτά προγράμματα, συζητήθηκε η εκπαίδευση και η εξειδίκευση των επικεφαλής και στελεχών φορέων μέσω και της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ εκπαιδευτικών και επαγγελματιών ειδικής αγωγής και όχι μόνο.

Σε σχέση με το πρόγραμμά μας, κατά την παραμονή των στελεχών του εταίρου μας στο Ρέθυμνο, οι 6 φιλοξενούμενοί μας, αιτήθηκαν να κάνουμε από κοινού με στελέχη του φορέα μας, συναντήσεις με ιδιωτικούς αλλά και δημόσιους φορείς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους ή και όποιον άλλο αρμόδιο.

Στόχος των συζητήσεων ήταν η ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών, η μεταξύ μας γνωριμία, η γνωριμία με το σύστημα της κάθε χώρας στους παραπάνω τομείς που δραστηριοποιούνται.

Έτσι με βάση το παραπάνω πλαίσιο, η πρώτη επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε ήταν στο κτίριο της αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου. Πιο συγκεκριμένα η Κα Καββάλου Μαρία και η Κα Μαρκάκη Καλλιόπη, έκαναν μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση των πολιτικών και των υπαρχόντων τομέων που οι υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης της περιφέρειας εποπτεύουν και χρηματοδοτούν. Στο τέλος υπήρξε μια σημαντική ανοικτή συζήτηση με ανταλλαγή απόψεων και ιδεών.

Στελέχη του συλλόγου μας και του εταίρου μας είχαν επισκεφθεί το Κοινωνικό μας Στέκι ΑμεΑ και το ΚΔΑΠ ΑμεΑ (με την πρωινή και απογευματινή βάρδια μας) στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα. Αφού είχαμε αναλύσει τις δράσεις, τον τρόπο λειτουργίας και το εκπαιδευτικό πλαίσιο παρέμβασης στους ωφελουμένους μας, είχε γίνει μια ανοιχτή συζήτηση για τις πολιτικές που υπάρχουν σε σχέση με τα άτομα με αναπηρία και πώς οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες φορέων παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτές.

Επίσης, είχαμε συζητήσει για τα σχέδιά μας για μελλοντική συνεργασία, είχαμε αναπτύξει ιδέες και είχαμε θέσει τους επόμενους στόχους μας, τόσο για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών μας όσο και, κυρίως, για την ανάπτυξη και εξέλιξη των ωφελουμένων των δομών μας. Φυσικά, στις συναντήσεις αυτές δεν είχε λείψει η συζήτηση με ωφελουμένους μας και τους φιλοξενούμενούς μας, κυρίως από την ομάδα ενηλίκων της πρωινής βάρδιας του ΚΔΑΠ ΑμεΑ μας.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, είχαμε επισκεφθεί την Υπηρεσία Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Μυλοποτάμου .

Εκεί συναντήσαμε τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Κλάδο και τον Αντιδήμαρχο κ. Ζαχαρία Λαδιανό, καθώς και στελέχη από τη Διεύθυνση Κοινωνικών Δομών, τον κ. Κριθινά και την κα Βελονάκη. Η συνάντησή μας εστίασε στο πώς, σε ορεινές περιοχές και απομακρυσμένα σημεία της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, πρέπει να υπάρχει μέριμνα και υποστήριξη για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία. Υπήρξε πλήρης περιγραφή του έργου και της πολιτικής που εφαρμόζει ο Δήμος Μυλοποτάμου, ενώ έγινε και ανταλλαγή απόψεων από τον εταίρο μας από τη Γερμανία.

Στις 26 Σεπτεμβρίου είχαμε επισκεφθεί αρχικά το ΚΗΦΗ Ρεθύμνου, στην πλατεία Μικρασιατών. Εκεί μας υποδέχθηκαν και μας ξενάγησαν στον χώρο, αναλύοντας το έργο και τη φροντίδα που παρέχεται συνολικά στους ηλικιωμένους και αφορά τη μετακίνησή τους, τη φιλοξενία τους, την ιατρική παρακολούθηση, αλλά και τη δημιουργική τους απασχόληση. Τη συνάντηση είχε συντονίσει η υπεύθυνη του χώρου, κα Αντωνία Σερλή, και η επίσκεψή μας είχε κλείσει πολύ όμορφα, καθώς οι ηλικιωμένοι μάς είχαν δωρίσει ζωγραφιές και είχαμε μία σύντομη συζήτηση μαζί τους.

Οι επισκέψεις μας είχαν ολοκληρωθεί με τη συνάντησή μας στο κτίριο της Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Ρεθύμνου, στον Μασταμπά. Τη συνάντηση είχε συντονίσει η Στεφανία Μπαχλιτζανάκη, Προϊσταμένη Τμήματος Προσχολικής Αγωγής. Παρόντα ήταν επίσης στελέχη από τους παιδικούς σταθμούς (ψυχολόγος, βοηθός νηπιαγωγού και βοηθός βρεφονηπιοκόμου), καθώς και από τον βρεφονηπιακό σταθμό και τον βρεφονηπιακό σταθμό ΑμεΑ.

Η συζήτηση είχε εστιάσει κυρίως στη λειτουργία και εξυπηρέτηση των παιδιών από τη βρεφική ηλικία έως και 6 ετών. Επιπλέον, αναφερθήκαμε στην προσπάθεια που γίνεται για τη λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού ΑμεΑ και, γενικότερα, στις πολιτικές υποστήριξης και ενδυνάμωσης των οικογενειών παιδιών με αναπηρία, καθώς και στα πολύ σημαντικά προγράμματα που υλοποιούνται στον χώρο.

Ενδεικτικά, το τμήμα συμπερίληψης και το τμήμα ενσυναίσθησης και συμπερίληψης μεταξύ του τμήματος παιδιών ΑμεΑ και παιδιών τυπικής ανάπτυξης των παιδικών σταθμών. Η αρτιότητα των συνομιλητών μας και οι πολιτικές ενίσχυσης και συμπερίληψης είχαν ενθουσιάσει τους εταίρους μας στο πρόγραμμα.