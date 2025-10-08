Ηράκλειο:Είχε στην κατοχή του ποσότητα κοκαΐνης,κάνναβη ,ζυγαριά και τρίφτη κάνναβης

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στο Ηράκλειο

Κατασχέθηκαν περισσότερα από 300 γραμμάρια κάνναβης, ποσότητα κοκαΐνης, ζυγαριά και τρίφτης κάνναβης

Συνελήφθη χθες (07.10.2025) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου 41χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου, χθες (07.10.2025) πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 41χρονου.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• -331,9- γραμμάρια κάνναβης

• -33,5- γραμμάρια κοκαΐνης

• Το χρηματικό ποσό των -280- ευρώ

• -1- ζυγαριά ακριβείας και

• -1- τρίφτης κάνναβης

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.