Χανιά: Νεκρός άντρας που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Το τραγικό δυστύχημα συνέβη στην περιοχή της Γεωργιούπολης

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άντρας στη Γεωργούπολη του Δήμου Αποκορώνου, μετά την καταπλάκωσή του από γεωργικό ελκυστήρα ενώ έκανε αγροτικές εργασίες σε χωράφι.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 14:00 στα Δράμια όπου έσπευσαν και επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βρυσών, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον άντρα και να τον παραδώσουν στο ΕΚΑΒ.

Δυστυχώς ο άντρας είχε ήδη εκπνεύσει και η σορός του παρελήφθη από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφερθεί αρχικά στο Κέντρο Υγείας Βάμου και στην συνέχεια σε Νοσοκομείο για την διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Τις συνθήκες υπό τις οποίες συνεβη το τραγικό δυστύχημα ερευνούν οι αρχές.https://flashnews.gr/