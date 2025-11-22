ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά: Νεκρός άντρας που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το τραγικό δυστύχημα συνέβη στην περιοχή της Γεωργιούπολης

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άντρας στη Γεωργούπολη του Δήμου Αποκορώνου, μετά την καταπλάκωσή του από γεωργικό ελκυστήρα ενώ έκανε αγροτικές εργασίες σε χωράφι.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 14:00 στα Δράμια όπου έσπευσαν και επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βρυσών, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον άντρα και να τον παραδώσουν στο ΕΚΑΒ.

Δυστυχώς ο άντρας είχε ήδη εκπνεύσει και η σορός του παρελήφθη από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφερθεί αρχικά στο Κέντρο Υγείας Βάμου και στην συνέχεια σε Νοσοκομείο για την διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Τις συνθήκες υπό τις οποίες συνεβη το τραγικό δυστύχημα ερευνούν οι αρχές.https://flashnews.gr/

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Συνάντηση Υπουργού Αθλητισμού με τον Περιφερειάρχη Κρήτης...

0
Με τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, συναντήθηκε σήμερα ο...

Ένωση Αστυνομικών Ηρακλείου: «Στελέχωση με νόμιμες διαδικασίες...

0
Η επιστολή - ανακοίνωση: «Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού...

Συνάντηση Υπουργού Αθλητισμού με τον Περιφερειάρχη Κρήτης...

0
Με τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, συναντήθηκε σήμερα ο...

Ένωση Αστυνομικών Ηρακλείου: «Στελέχωση με νόμιμες διαδικασίες...

0
Η επιστολή - ανακοίνωση: «Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Συνάντηση Υπουργού Αθλητισμού με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Ανακοινώθηκαν χρηματοδοτήσεις αθλητικών έργων
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ο Όσιος Ιάκωβος ( Τσαλίκης ) και το διορατικό του χάρισμα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Κείμενο - Φωτογραφίες: Σπύρος Θεοδ. Κουτσοχρήστος Ο Όσιος Ιάκωβος (...

Συνάντηση Υπουργού Αθλητισμού με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Ανακοινώθηκαν χρηματοδοτήσεις αθλητικών έργων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, συναντήθηκε σήμερα ο...

Ένωση Αστυνομικών Ηρακλείου: «Στελέχωση με νόμιμες διαδικασίες στη νέα Υποδιεύθυνση Μεσαράς»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η επιστολή - ανακοίνωση: «Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού...

Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης για τις ανακοινώσεις του Γιάννη Βρούτση στο Ηράκλειο.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, με...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST