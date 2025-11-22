Νέες “καραβιές” με 101 μετανάστες στα παράλια της Κρήτης

Αφίχθηκαν σε Γαύδο και Καλούς Λιμένες το Σάββατο.
Οι άριστες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην Κρήτη τέλη Νοεμβρίου, ευνοούν τις μεταναστευτικές ροές, με αποτέλεσμα ακόμα τρεις “καραβιές” με συνολικά 138 άτομα, να φθάσουν σήμερα Σάββατο.
Το μεσημέρι εντοπίστηκαν 65 μετανάστες στην παραλία Νταϊάνα της Γαύδου, χωρίς να χρειαστεί επιχείρηση διάσωσης, καθώς όλοι είχαν αποβιβαστεί με ασφάλεια στη στεριά.
Λίγο αργότερα, νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση διάσωσης 36 ατόμων, που εντοπίστηκαν σε φουσκωτή λέμβο. Το περιπολικό του Λιμενικού περισυνέλεξε 34 άνδρες, μία γυναίκα και ένα παιδί, μεταφέροντάς τους στους Καλούς Λιμένες και στη συνέχεια στο Ηράκλειο.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ