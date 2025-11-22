Ετοιμάζουν βαλίτσες για Κρήτη – Θεαματική αύξηση +117% στις απευθείας κρατήσεις το 2026

Οι μεμονωμένοι ταξιδιώτες προγραμματίζουν νωρίς τις διακοπές τους για να εξασφαλίσουν καλύτερες τιμές, λέει στην “Π” ο πρόεδρος των Διευθυντών Ξενοδοχείων.
«Εκρηκτική αύξηση» που ξεπερνάει το 117% , στις απευθείας διαδικτυακές ξενοδοχειακές προκρατήσεις για την Κρήτη το 2026, από μεμονωμένους ταξιδιώτες που θέλουν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες των χαμηλότερων τιμών που εξασφαλίζουν, διαπιστώνει στην έκθεσή της η Nelios.
Τα στοιχεία, αφορούν τις απευθείας κρατήσεις μεμονωμένων ταξιδιωτών στις ιστοσελίδες των Ελληνικών ξενοδοχείων.
Η ανάλυση της Nelios έδειξε ότι οι προκρατήσεις για το 2026 είναι αυξημένες κατά 33,3% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ και ο τζίρος εμφανίζεται ενισχυμένος κατά 19,2%.
Η δυναμική των μεμονωμένων ταξιδιωτών αποτυπώνεται σχεδόν σε όλους τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με εξαίρεση τις μικρές – αλλά εξαιρετικά πιθανό να ανατραπούν στην πορεία- απώλειες, συγκριτικά με πέρυσι, που καταγράφονται για τη Ζάκυνθο, τη Ρόδο, τη Σαντορίνη και τη Μύκονο, προμηνύοντας μια σεζόν με ιδιαίτερα υψηλή τουριστική ζήτηση για την Ελλάδα.
Μεγάλη ενίσχυση της ζήτησης για Αθήνα (+24%) και Θεσσαλονίκη (+67,7%)
Κως, Πάρος και Κρήτη οδηγούν την κούρσα.
Η Κρήτη οδηγεί την «κούρσα» στα νησιά
Στην νησιωτική Ελλάδα, η Κρήτη κυριαρχεί σε ποσοστά ανόδου καθώς παρουσιάζει αυξήσεις κατά 117,5% και 164,66% σε προκρατήσεις και τζίρο, αντίστοιχα.
Ακολουθούν τα Ιόνια Νησιά με τις προκρατήσεις να είναι αυξημένες κατά 58,2% και το τζίρο να είναι ενισχυμένος κατά 129,5% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
Στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, προβάδισμα ανόδου έχει η Θεσσαλονίκη, για τα ξενοδοχεία της οποίας σημειώνεται αύξηση προκρατήσεων κατά 67,7%, με το τζίρο να είναι αυξημένος κατά 56,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η Αθήνα παρουσιάζει αύξηση προκρατήσεων 24% και τζίρου 29,22%.
Αξιοποιούν τις ευκαιρίες για χαμηλότερες τιμές
Ο CEO της Nelios, κ. Δημήτρης Σερίφης, σχολιάζοντας τα ευρήματα της ανάλυσης, δήλωσε: «Παρατηρούμε ότι οι διεθνείς ταξιδιώτες εμφανίζουν πλέον πολύ υψηλή ευαισθησία στις τιμές και αυτό τους οδηγεί στο να στρέφονται συστηματικά στις early booking προσφορές. Η ισχυρή άνοδος των προκρατήσεων για το 2026 αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτή τη συμπεριφορά: η διάθεση για ταξίδια είναι υψηλή αλλά πολλοί κάνουν κρατήσεις από νωρίς προκειμένου να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες χαμηλών τιμών που προσφέρουν οι προκρατήσεις.
Η τάση αυτή διαμορφώνει ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για το 2026, τόσο για τα νησιά που καταγράφουν εντυπωσιακή ανάπτυξη όσο και για τους ηπειρωτικούς προορισμούς που το 2026 ενισχύουν περαιτέρω τη θέση τους στον Ελληνικό τουρισμό».
«Ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει, αλλά προγραμματίζει έγκαιρα τις διακοπές του,για να πετύχει προσφορές και γενικά καλύτερες τιμές», είπε στην «Π» ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργος Πελεκανάκης .
Ο ίδιος σημείωσε ότι εκτός των μεμονωμένων ταξιδιωτών, τα στοιχεία των τουρ οπερέιτορς δείχνουν αύξηση των προκρατήσεων από την βρετανική αγορά της τάξης του 10%-20%.
«Είναι νωρίς ακόμη για να έχουμε μια συνολική εικόνα, αλλά οι ενδείξεις είναι θετικές και για το 2026» ανέφερε.
