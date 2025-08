Χανιά:Προφεστιβαλικά καρέ κάτω από το φως της πανσελήνου στο Μουσείο Τυπογραφίας!

Προφεστιβαλικά καρέ κάτω από το φως της πανσελήνου στο Μουσείο Τυπογραφίας!

TypoToon under the moon

Το Chaniartoon Festival και το Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη & Ελένης Γαρεδάκη σας προσκαλούν σε μια μαγική βραδιά κάτω από το φως της αυγουστιάτικης πανσελήνου!

Το Σάββατο 9 Αυγούστου, η αυλή του Μουσείου Τυπογραφίας (Βιοτεχνικό Πάρκο Σούδας) μετατρέπεται σε υπαίθριο σινεμά, με προβολή βραβευμένων ταινιών animation μικρού μήκους από το Chaniartoon Festival, το φεστιβάλ – θεσμό για την πόλη των Χανίων.

Οι προβολές ξεκινούν στις 21:00 το βράδυ, ενώ το Μουσείο θα είναι ανοιχτό από τις 19:30 για όσους θέλουν να ξεναγηθούν.

Είσοδος ελεύθερη.

https://www.facebook.com/events/1803323830593523

Οι ταινίες που θα προβληθούν αναλυτικά (κατάλληλες και για παιδιά)

La Calesita – 9.37 – Argentina

Μια συγκινητική ιστορία για τους αγαπημένους χειριστές του καρουζέλ της Αργεντινής, οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο να προσφέρουν διασκέδαση και ευτυχία στα παιδιά και τις γειτονιές τους.

In the Shadow of the Cypress – 19.33 – Iran

Ένας πρώην καπετάνιος, που πάσχει από μετατραυματικό στρες, ζει με την κόρη του σε ένα ταπεινό σπίτι δίπλα στη θάλασσα. Μαζί, ζουν μια απομονωμένη ζωή και πρέπει να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις μιας σκληρής ζωής. Παρά την βαθιά επιθυμία του καπετάνιου να είναι ένας αφοσιωμένος και στοργικός πατέρας, δεν μπορεί να εκπληρώσει τον ρόλο του και να συνδεθεί με την κόρη του με τον τρόπο που επιθυμεί. Ένα πρωί, η ζωή τους αλλάζει για πάντα όταν συμβαίνει ένα απρόβλεπτο γεγονός. Η ταινία μικρού μήκους που κατέκτησε το Όσκαρ στα φετινά βραβεία.

Umbrellas – 12.00 – Spain

Σε μια μακρινή χώρα όπου η βροχή δεν σταματά ποτέ, η εξάχρονη Kyna περνά τις μέρες της παίζοντας ανέμελα κάτω από την προστατευτική «ομπρέλα-γενειάδα» του πατέρα της, Din. Μια νύχτα, η αγαπημένη σκυλίτσα της Kyna, η Nana, εξαφανίζεται. Για να τη βρει, η Kyna θα ξεκινήσει μια περιπέτεια αυτογνωσίας και θα αντιμετωπίσει τον μεγάλο της φόβο, τη Βροχή.

Pig – 8.00 – Netherlands

Μια μεγάλη ομάδα ζώων εξαρτάται από ένα ηλεκτρικό δίκτυο, συνδεδεμένη με το ρύγχος ενός κοιμισμένου γουρουνιού που έχει σχήμα πρίζας… Πόσο θα διαρκέσει αυτό;

Loop – 8.00 – Argentina

Σε αυτή την κοινωνία κάθε άνθρωπος επαναλαμβάνει την ίδια ενέργεια ξανά και ξανά, σε αυτή την κοινωνία κάθε άνθρωπος επαναλαμβάνει την ίδια ενέργεια ξανά και ξανά, σε αυτή την κοινωνία κάθε άνθρωπος επαναλαμβάνει την ίδια ενέργεια ξανά και ξανά, σε αυτή την κοινωνία κάθε άνθρωπος επαναλαμβάνει την ίδια ενέργεια ξανά και ξανά.

Vivat Musketeers! – 7.00 – Russia

Ο κόσμος βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού, δεν υπάρχει ελπίδα.

Αλλά αυτή τη στιγμή εμφανίζονται οι σοβαροί άνδρες, ήρωες χωρίς φόβο και επίπληξη, αληθινοί σωματοφύλακες. Ζήτω οι σωματοφύλακες!

Adopt a Brocoli – 1.20 – France

Ένα μη αγαπητό μπρόκολο θέλει απεγνωσμένα να φαγωθεί.

The parrot Lady – 6.45 – Cyprus

Η ταινία «The parrot lady» είναι εμπνευσμένη από μια αληθινή ιστορία. Η ταινία λειτουργεί ως καλλιτεχνική ερμηνεία της ζωής μιας γυναίκας που επέλεξε να ζήσει στους δρόμους με τους παπαγάλους της, φοβούμενη να πεθάνει μόνη στο σπίτι της.

Autumn Winds, Spring Winds and Two Doves – 10.00 – Iran

Μια νύφη περιμένει τον γαμπρό της που διασχίζει τη θάλασσα για να την συναντήσει. Κρατούν επαφή μέσω ενός περιστεριού. Όμως, μια βίαιη φθινοπωρινή καταιγίδα διακόπτει την επικοινωνία και οι καλεσμένοι αρχίζουν να φεύγουν με λύπη. Ωστόσο, το περιστέρι δεν περιμένει να έρθει η άνοιξη και αρχίζει να ψάχνει.

Inflated – 6.00 – France

Είναι το έτος 1900: ο Eugène, ένας τριαντάχρονος άνδρας που ζει ακόμα με τη μητέρα του, συμμετέχει σε έναν διαγωνισμό αερόστατων για να ξεφύγει από αυτήν.

Creative Mind – 2.23 – Iran

Αυτή είναι μια ταινία κινουμένων σχεδίων για τις προκλήσεις που όλοι μας αντιμετωπίζουμε με το μυαλό μας. Μερικές φορές φαίνεται ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε το μυαλό μας. Η ιστορία αφορά έναν άνδρα που θέλει να κοιμηθεί αλλά δεν μπορεί, επειδή ο εγκέφαλός του έχει κάποιες ιδέες για τον ύπνο…