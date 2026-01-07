ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Προσπάθησαν να περάσουν δέμα με κινητά και ναρκωτικά στις φυλακές Αγιάς

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ένας άνδρας πέταξε το δέμα στο προαύλιο των αγροτικών φυλακών, όμως συνελήφθη.
Να περάσει στις φυλακές ένα δέμα με ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα επιχείρησε ένας Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές.

Ειδικότερα, το απόγευμα της Τρίτης, ο συγκεκριμένος άνδρας επιχείρησε να πετάξει ένα δέμα το οποίο περιείχε κινητά τηλέφωνα, χασίς και κοκαΐνη.

Όμως ένας εξωτερικός φρουρός αντιλήφθηκε τις κινήσεις του, με το δέμα να πέφτει εντός της νεκρής ζώνης των αγροτικών φυλακών Αγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παραλήπτης του δέματος θα ήταν ένας Σύρος κρατούμενος.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν άμεσα τόσο ο αρμόδιος Εισαγγελέας, όσο και η τοπική αστυνομική Αρχή, η οποία διενεργεί τη σχετική προανάκριση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αξιολογείται και από πειθαρχικής πλευράς, καθώς στις αγροτικές φυλακές Αγιάς είχε αυξηθεί τα μέτρα ασφαλείας τις τελευταίες ημέρες.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εορτασμός των Αγίων Θεοφανίων στον Μυλοπόταμο: το...

0
Με θρησκευτική κατάνυξη και σεβασμό στην παράδοση, ο Δήμος...

Ρέθυμνο:Δύο extra παραστάσεις για το «Ήταν ένα...

0
Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης και της αγάπης που έδειξαν...

Εορτασμός των Αγίων Θεοφανίων στον Μυλοπόταμο: το...

0
Με θρησκευτική κατάνυξη και σεβασμό στην παράδοση, ο Δήμος...

Ρέθυμνο:Δύο extra παραστάσεις για το «Ήταν ένα...

0
Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης και της αγάπης που έδειξαν...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Τα ελληνικά τοπία και άνθρωποι στα μάτια ενός Ιταλού ντοκιμαντερίστα
Επόμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Δύο extra παραστάσεις για το «Ήταν ένα μικρό κρεβάτι» – Αυτό το Σαββατοκύριακο για τους μικρούς μας φίλους!
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST