Τα ελληνικά τοπία και άνθρωποι στα μάτια ενός Ιταλού ντοκιμαντερίστα

Τα ντοκιμαντέρ δεν περιορίζονται σε ένα θέμα ή μια μορφή. Μπορούν να είναι πολιτικά, ιστορικά, κοινωνικά, να ασχολούνται με το περιβάλλον ή τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μπορούν να παρουσιάζουν το πορτραίτο ενός ανθρώπου, να αφηγούνται μια ιστορία τόπου ή ακόμα να εμβαθύνουν σε απίθανα μουσικά πρότζεκτ. Είναι ένας τρόπος να καταγραφεί η πραγματικότητα, να αναδειχθεί η αλήθεια και να μεταφερθεί μια μοναδική οπτική στον θεατή.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Andrea Rovetta, Ιταλός σκηνοθέτης με έδρα τη Ρώμη και την Αθήνα, έχει χαράξει μια ιδιαίτερη πορεία στην Ελλάδα.
Τα ντοκιμαντέρ του αναδεικνύουν τα ελληνικά τοπία και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, πάντα μέσα από μια αίσθηση σεβασμού και ανακάλυψης.
Στο «People of Sfakia» αποτυπώνει την αυθεντική Κρήτη, στο «People of Messolonghi» τη μνήμη και την ταυτότητα μιας ιεράς πόλης, στο «People of Ikaria» τον χρόνο που κυλά διαφορετικά σε μια από τις «blue zones» του κόσμου, στο «People of Nisyros» τη ζωή δίπλα σε ένα ηφαίστειο και στα «People of Tzoumerka» την ορεινή, «άγρια» Ελλάδα.
Ο Rovetta δεν βλέπει τα νησιά ως καρτ ποστάλ, αλλά ως ζωντανούς οργανισμούς.
Η κάμερά του δεν κυνηγά το εντυπωσιακό, αλλά το ουσιαστικό και το βιωμένο. Μέσα από τα έργα του, η Ελλάδα παρουσιάζεται μέσα από συναντήσεις, ανακαλύψεις και αληθινές ιστορίες ανθρώπων, και κάθε ταξίδι του αποτελεί μια νέα αρχή.
Το έργο του έχει ξεπεράσει τα ευρωπαϊκά σύνορα, καθώς έχει δημιουργήσει ντοκιμαντέρ και εκτός Ευρώπης, όπως για παράδειγμα το «People of Paysandú» στην Ουρουγουάη.
Λίγα λόγια για τον σκηνοθέτη
Ο Andrea Rovetta είναι Ιταλός σκηνοθέτης, που ζει στη Ρώμη και την Αθήνα. Οι ταινίες μικρού μήκους του έχουν βραβευτεί και προβληθεί σε περισσότερα από 50 φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων το Palm Springs, το Tokyo, το St. Louis, η Taormina και το BFI London, και έχει αποσπάσει υποψηφιότητα David Di Donatello στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας.
Τα ντοκιμαντέρ του για μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα όπως το Amazon Prime, η Rai και το Arte καλύπτουν θεματολογίες που εκτείνονται από τη μουσική, την ανθρωπολογία, τα κοινωνικά και ταξιδιωτικά πρότζεκτ μέχρι ιστορίες για γνωστά brands όπως η Bulgari, η Gucci και άλλα. Το 2018 ήταν ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ για το Παλέρμο- πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, Palermo Renaissance (Artè-Rai).
Στην τηλεοπτική του καριέρα έχει συνεργαστεί κυρίως με τη Rai, την ιταλική δημόσια τηλεόραση, δημιουργώντας σειρές prime-time όπως το La Squadra, αλλά και ντοκιμαντέρ και ταξιδιωτικές εκπομπές όπως τα Linea Verde, Il Provinciale και Geo.
Το 2024 το ντοκιμαντέρ του «An Emperor’s Jewel» προβλήθηκε παγκοσμίως στο Amazon Prime.
