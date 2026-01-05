Το 2ο Συνέδριο Natura Cretica την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στο Ρέθυμνο

Το 2ο Συνέδριο Natura Cretica “Ελαιώνας – ελαιόλαδο: Από το χωράφι στο ράφι”, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα, στο Επιμελητήριο Ρεθύμνου. Είσοδος: ελεύθερη.
Στο συνέδριο θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στα κεντρικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί ελαιολάδου υψηλής και πολύ υψηλής ποιότητας, τόσο κατά την καλλιεργητική περίοδο, όσο και σε όλα τα επόμενα στάδια μέχρι το ελαιόλαδο να φτάσει στον καταναλωτή.
Πρόγραμμα
09.30 Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί
Α. Θεματική Ενότητα: Φροντίδα Ελαιώνα – Διαχείριση Εδάφους – Θρέψη Ελαιοδένδρων
Συντονιστής: Νικόλαος Σταυρακάκης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος Natura Cretica
10:00 – 10:50 Εφαρμογή εδαφοβελτιωτικών και ολοκληρωμένης διαχείρισης θρεπτικών στοιχείων για βιώσιμη προσαρμογή της ελαιοκαλλιέργειας στην κλιματική κρίση Διονύσης Γασπαράτος, Καθηγητής, Εργαστήριο Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών [ΓΠΑ]
10:50 – 11:20 Θρέψη Ελιάς: Κανόνες, Ανάγκες & Βιολογικές Λύσεις Compo Expert Μιχάλης Αργυρόπουλος, Agronomist-Agricultural Consultant, Technical Marketing, COMPO EXPERT Hellas S.A.
11:20 – 11:50 Στοχεύοντας στην αύξηση της αποδοτικότητας του ελαιώνα
Χρήστος Δημητρίου, Category Marketing Manager – Herbicides & Biostimulants, Corteva AgriscienceTM Ελλάς
11:50 – 12:20 Παράγοντες που προκαλούν stress στα ελαιόδεντρα. Βελτιστοποίηση της ποσότητας και της ποιότητας του ελαιόλαδου μέσα από τη διαχείριση αυτών των παραγόντων
Γιώργος Λυβιάκης, Γεωπόνος M.Sc., MBA, IQ CROPS LTD
12:20 – 12:40 Ερωτήσεις – Συζήτηση
Β. Θεματική Ενότητα: Ποιότητα Ελαιοκομικών Προϊόντων – Φυτοπροστασία και Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
Συντονιστής: Καμπουράκης Μανόλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
12:40 -13:30 Ελαιόλαδο με ισχυρισμό υγείας: Διαβατήριο για τις διεθνείς αγορές
Προκόπης Μαγιάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Τμήμα Φαρμακευτικής
13:30 – 14:00 Σημαντικά φυτοπαθολογικά προβλήματα της ελιάς στην Κρήτη – Παραδείγματα πρόσφατων καταστροφικών ασθενειών για το νησί μας
Εμμανουήλ Μαρκάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Φυτοπαθολογίας-Μυκητολογίας, Τμήμα Γεωπονίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
14.00 -14:30 Νομοθεσία και Νέες Απαιτήσεις στην Ποιότητα Ελαιολάδου: Από MOAH–MOSH και Φυτοφάρμακα έως τους EFSA Processing Factors (τρόπος υπολογισμού MRL) Μαρία Σπαντιδάκη, Χημικός MSc–Οινολόγος, Ιδιοκτήτρια Εργαστηρίων ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Ρέθυμνο
14:30 – 14:50 Ερωτήσεις – Συζήτηση
Γ. Θεματική Ενότητα: Βιωσιμότητα και Κλιματική Κρίση – Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Άρδευση Ελαιώνων
Συντονιστής: Ιωάννης Καλαϊτζάκης, Διευθυντής Κρητικής Επιθεώρησης
14:50 – 15:20 Πράσινες υποδομές ελαιώνων για ποιοτική παραγωγή και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Εμμανουήλ Καμπουράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Δ/ντής Εργαστηρίου Ελαιοκομίας, Αμπελουργίας & Συστημάτων Αγροοικολογικής Παραγωγής, Τμήμα Γεωπονίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
15:20 – 15:50 Άρδευση της ελιάς με σύγχρονες τεχνολογίες για βέλτιστη ποσότητα και ποιότητα παραγωγής: Το επιτυχημένο μοντέλο ολιστικής συμβουλευτικής άρδευσης από τον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ
Δρ. Νεκτάριος Κουργιαλάς, Ερευνητής Α, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων- Αρδεύσεων & Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής, Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών
Φυτών και Αμπέλου, Χανιά, ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ
15:50 -16:20 Φιλοπεριβαλλοντική καλλιέργεια από το χωράφι ως το ταμείο του παραγωγού με ζωντανούς ελαιώνες
Δρ. Γιώργος Κουμπούρης, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, Χανιά, ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ
16:20 – 16:50 Ελαιώνες και Υπόγειο Νερό: Η λεκάνη της Μεσαράς, ένα παράδειγμα από την Κρήτη
Δρ. Γιάννης Μιχαλάκης, Προϊστάμενος Περιφερειακής Μονάδας Κρήτης της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ)
16:50 – 17:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση – Τελικά σχόλια
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωπονίας
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνου
ΠΗΓΗ: ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ