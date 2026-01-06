Ξενοδοχεία στα «σκαριά»: Χιλιάδες νέα κρεβάτια στην Κρήτη το 2026

Σχεδόν 10.000 νέες ξενοδοχειακές κλίνες προστίθενται στο νησί.
Σχεδόν 10.000 νέες ξενοδοχειακές κλίνες προστίθενται στην Κρήτη το 2026, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γ. Πελεκανάκη, ο οποίος σημειώνει ότι οι επενδύσεις θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό, όσο πλησιάζουμε στην λειτουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι.
Πρόκειται για καινούριες μονάδες και επεκτάσεις υφιστάμενων συγκροτημάτων, σε όλο το νησί.
Πέρασαν από την Επιτροπή Περιβάλλοντος
Ενδεικτικά, κάποια νέα ξενοδοχεία, οι μελέτες των οποίων πέρασαν από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, την τελευταία 5ετία, είναι:
Νέα Ξενοδοχειακή Μονάδα με δ.τ. “FODELE HILLS”, δυναμικότητας 298 κλινών, κατηγορίας 5*, εκτός ορίων οικισμού, στη θέση «Γιαλός ή Τελωνείο», στον Όρμο Φόδελε, Δήμου Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης.
«Νέα ξενοδοχειακή μονάδα 5*, δυναμικότητας 374 κλινών, στη θέση Αριγιανές ή Λίμνη, Δημοτικής Κοινότητας Βρουχά, Δ.Ε. Αγίου Νικολάου, Δήμου Αγίου Νικολάου, Π.Ε. Λασιθίου, της εταιρείας ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.».
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Περιοχή Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης (ΠΠΑΙΠ) στη θέση «Τριόπετρα» του Δήμου Αγ. Βασιλείου της Π.Ε. Ρεθύμνου, με φορέα την “Emerald Developments S.A.”.
Νέο Κύριο Ξενοδοχειακό Κατάλυμα 5 Αστέρων, Δυναμικότητας 224 Κλινών, ιδιοκτησίας «ΚΟΡΗ Α.Ε.».
Ξενοδοχειακή Μονάδα, με την επωνυμία «Κυανή Ακτή 3», κατηγορίας 5 αστέρων, δυναμικότητας 99 κλινών, στη θέση Καλάμι ή Κυανή Ακτή, Δημοτική Ενότητα Αρμένων, Δήμου Αποκορώνου, Ν. Χανίων, Π.Ε. Χανίων, καθώς και κυκλοφοριακή σύνδεση αυτού τύπου Γ, με φορέα του έργου την «ΑΚΤΗ ΚΑΛΥΒΕΣ Α.Ε.».
Νέα ξενοδοχειακή μονάδα κατηγορίας πέντε αστέρων, δυναμικότητας 548 κλινών στη θέση Κατεβατή της Δημοτικής Ενότητας Γεροποτάμου του Δήμου Μυλοποτάμου Π.Ε. Ρεθύμνης της «ΧΟΤΕΛΛΑΣ Α.Ε.».
ξενοδοχείο κλασικού τύπου 298 κλινών κατηγορίας 5 αστέρων, με τμήμα εκτός σχεδίου και εντός οικισμού, στην θέση Λίμνες, Δ.Δ. Κολυμβαρίου, Δήμου Πλατανιά, Νομού Χανίων, ιδιοκτησίας ΜΙΝΟΑ ΞΤΕ Α.Ε.
Ξενοδοχεία και κλίνες
Τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, για το 2023 που επεξεργάστηκε το ΙΤΕΠ, αναφορικά με την Κρήτη, δείχνουν ότι στο νησί υπάρχουν μεταξύ άλλων 165 μονάδες 5 αστέρων, με 57.500 κλίνες και 361 ξενοδοχεία 4 αστέρων, με πάνω από 67.000 κρεβάτια.
Το 2023, είχαμε συνολικά στην Κρήτη 1643 ξενοδοχεία, με 196.586 κλίνες που τα τελευταία χρόνια αυξάνονται συνεχώς.
Σήμερα στο νησί, οι κλίνες σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, βίλες, καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο και οι ρυθμοί της αύξησής τους, είναι συνεχείς.
Η έρευνα του ΙΤΕΠ για τη βιώσιμη φιλοξενία
Ποιες είναι οι προκλήσεις και οι μετρήσεις για τη βιώσιμη φιλοξενία, σύμφωνα με τον Γεώργιο Πετράκο, γενικό διευθυντή του ΙΤΕΠ. Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ/ΞΕΕ – ESG 2024), σε συνδυασμό με σχετικά αποτελέσματα από άλλες έρευνες του ΙΤΕΠ, αποτυπώνει με σαφήνεια ότι τα ελληνικά ξενοδοχεία κινούνται σταδιακά προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας.
• Τα επίπεδα βούλησης, στοχοθεσίας και ευαισθητοποίησης, είναι υψηλά σε όλες τις κατηγορίες ξενοδοχείων, αλλά η πρόοδος κυρίως σε τεχνολογικό επίπεδο είναι ανομοιογενής.
• Tα μεγάλα και υψηλής κατηγορίας ξενοδοχεία, σε υψηλά ποσοστά, προχωρούν με σημαντικές επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και συστήματα για την μέτρηση και την υλοποίηση των στόχων τους, σχετικά με την βιωσιμότητα.
• Τα μικρότερα και χαμηλότερης κατηγορίας ξενοδοχεία προτιμούν άμεσες, ορατές και οικονομικά αποδοτικές λύσεις, ενώ πιο τεχνικά απαιτητικά έργα και επενδύσεις εφαρμόζονται περιορισμένα.
• Αυτό υπογραμμίζει την άμεση ανάγκη για ενημέρωση και επιμόρφωση, για κίνητρα και επιδοτήσεις σε έργα τεχνολογικής αναβάθμισης με στόχο την βιώσιμη ανέλιξή τους, και για στρατηγική υποστήριξη από την Πολιτεία και τους τοπικούς φορείς.
Τα ξενοδοχεία 4* & 5* αποτελούν το 27% του συνολικού ξενοδοχειακού ξενοδοχειακού δυναμικού, που αντιστοιχεί στο 54% των δωματίων σε όλη την Ελλάδα.
