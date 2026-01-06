Αγιασμός των υδάτων στις κεντρικές υδροδοτικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης

Ο καθιερωμένος Αγιασμός των Υδάτων πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026, ανήμερα της εορτής των Θεοφανίων, στις σημαντικότερες υδροδοτικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.), στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της ημέρας.

Η κεντρική τελετή έλαβε χώρα στο Φράγμα Ποταμών στο Αμάρι Ρεθύμνου, παρουσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Κ. κ. Θοδωρή Νίνου, του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Άρη Παπαδογιάννη, του Δημάρχου Αμαρίου κ. Παντελή Μουρτζανού, εκπροσώπων τοπικών Αρχών και φορέων, καθώς και πλήθους πολιτών.

Παράλληλα, αντίστοιχες τελετές Αγιασμού πραγματοποιήθηκαν στο Φράγμα Αποσελέμη στο Ηράκλειο και στη Λιμνοδεξαμενή Αγίου Γεωργίου στο Οροπέδιο Λασιθίου, με τη συμμετοχή μελών της διοίκησης του Οργανισμού και κατοίκων των περιοχών.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, κ. Άρης Παπαδογιάννης, τόνισε:

«Ο Αγιασμός των Υδάτων στις βασικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού αποτελεί έναν θεσμό με ισχυρό συμβολισμό. Οι υποδομές αυτές αποτελούν την καρδιά της υδατικής διαχείρισης της Κρήτης και στηρίζουν την ύδρευση, την άρδευση και τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού. Ευχή όλων μας είναι το νέο έτος να συνοδευτεί από επαρκείς υδατικούς πόρους, ώστε οι εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ. να ανταποκριθούν με πληρότητα στις ανάγκες της κοινωνίας και της πρωτογενούς παραγωγής».