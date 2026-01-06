Ηράκλειο:Λαμπρός ο εορτασμός των Θεοφανίων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Με λαμπρότητα και καλό καιρό, εορτάστηκαν την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026, οι καθιερωμένες τελετές του Αγιασμού των Υδάτων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

Το πρωί τελέστηκε Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και η Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Ανδρέα Αρχιεπισκόπου Κρήτης στο Αρκαλοχώρι. Ακολούθησαν οι τελετές καθαγιασμού των Υδάτων, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου,

Καστελλίου και Βιάννου κ.κ, Ανδρέα, αρχικά στη γραφική Λίμνη Λιβάδες Θραψανού και στη συνέχεια στο Λιμάνι του Τσούτσουρα, στις οποίες παρέστησαν ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου στελέχη της Δημοτικής Αρχής, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοπικοί φορείς αλλά και πλήθος κόσμου, τιμώντας με αυτό τον τρόπο, τη μεγάλη εορτή των Θεοφανίων.

Το μοναδικό επίνειο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, συγκέντρωσε για μία ακόμη χρονιά πλήθος κατοίκων και επισκεπτών, οι οποίοι παρακολούθησαν τον Αγιασμό των Υδάτων και την τελετή κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού.

Στα δροσερά νερά του Τσούτσουρα, βούτηξαν αρκετοί θαρραλέοι κολυμβητές, οι οποίοι πήραν την ευλογία του Σεβασμιωτάτου και τις ευχές του Δημάρχου ενώ οι τρεις τυχεροί που έπιασαν το σταυρό, ανάμεσα τους και ένα κορίτσι, πήραν ως δώρο εκ μέρους του Δήμου, ένα λεύκωμα με τις ομορφιές του τόπου, το ιστορικό βιβλίο «ο Κωστής ο Αρκαλοχωρίτης» και γούρια για καλοτυχία.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι στο λιμάνι του Τσούτσουρα πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας που έκοψαν ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο και τον Σύλλογο Αλιέων Τσούτσουρα. Ο Δήμαρχος μάλιστα προσέφερε στον τυχερό που κέρδισε το φλουρί της βασιλόπιτας του Δήμου, ένα σακίδιο πλάτης και ένα λεύκωμα του Δήμου.

Σε δήλωση του, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου, ανέφερε:

«Τα Θεοφάνια αποτελούν μια ημέρα βαθιάς πίστης, ελπίδας και πνευματικού φωτισμού. Είθε η χάρη του Αγίου Πνεύματος να μας ενδυναμώνει και να μας καθοδηγεί, χαρίζοντας μας καθαρότητα σκέψης και αισιοδοξία για το αύριο.

Να γίνει οδηγός, ώστε με ενότητα και υπευθυνότητα να χτίσουμε ένα μέλλον αντάξιο των δημοτών και των παιδιών μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλες και όλους, με ιδιαίτερες ευχές στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες, να έχουν υγεία, φώτιση και κάθε καλό στη ζωή τους».

Υπενθυμίζουμε ότι, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, ημέρα εορτής του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, εορτάζει η Ιερά Mονή Αγίου Ιωάννη Καλλέργη στη Δημοτική Ενότητα Καστελλίου. Στο πλαίσιο της εορτής, από τις 07:00 – 10:30, θα πραγματοποιηθεί -όπως κάθε χρόνο – Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στην Ιερά Mονή και στη συνέχεια τελετή αγιασμού των υδάτων με το παραδοσιακό έθιμο της «στέρνας».