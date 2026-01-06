ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Με λαμπρότητα ο εορτασμός των Θεοφανείων στο Ρέθυμνο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Λαμπρός ήταν ο εορτασμός των Θεοφανείων στο Ρέθυμνο με πλήθος κόσμου να αψηφούν τους ισχυρούς ανέμους και να δίνουν το παρών στο Ενετικό λιμάνι όπου τελέστηκε ο Καθαγιασμός των Υδάτων από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομο.

Πολλοί ήταν αυτοί που βουτηξαν στα νερά του ενετικού λιμανιού με τον νεαρό Βαγγέλη Μακρυλακη να πιάνει τον σταυρό.

Νωρίτερα το πρωί τελέστηκε η Θεία Λειτουργία των Θεοφανείων και ο Μεγάλος Αγιασμός στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων.

Το παρών έδωσαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Βουλευτής Ρεθύμνου Μανόλης Χνάρης, η Αντιπεριφερειάρχης Μαίρη Λιονή, ο Αντιπεριφερειάρχης Μιχάλης Βάμβουκας, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Μαρινάκης, Αντιδήμαρχοι, Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοί.

Αμέσως μετά το ενετικό λιμάνι, οι εκπρόσωποι των αρχών μετέβησαν στο λιμεναρχείο, για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Στο κομμάτι του υπουργού Γ. Κεφαλογιάννη έτυχε το φλουρί

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
