ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Ο Αγιασμός των Υδάτων στο Ενυδρείο Κρήτης!

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Αγιασμό των Υδάτων στο Ενυδρείο Κρήτης από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο
Κρήτης κκ. Ευγένιο.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ξενοδοχεία στα «σκαριά»: Χιλιάδες νέα κρεβάτια στην...

0
Σχεδόν 10.000 νέες ξενοδοχειακές κλίνες προστίθενται στο νησί. Σχεδόν 10.000...

Αγιασμός των υδάτων στις κεντρικές υδροδοτικές εγκαταστάσεις...

0
Ο καθιερωμένος Αγιασμός των Υδάτων πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 6...

Ξενοδοχεία στα «σκαριά»: Χιλιάδες νέα κρεβάτια στην...

0
Σχεδόν 10.000 νέες ξενοδοχειακές κλίνες προστίθενται στο νησί. Σχεδόν 10.000...

Αγιασμός των υδάτων στις κεντρικές υδροδοτικές εγκαταστάσεις...

0
Ο καθιερωμένος Αγιασμός των Υδάτων πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 6...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Μαλεβιζίου:Με λαμπρότητα και πλήθος κόσμου ο εορτασμός των Θεοφανίων
Επόμενο άρθρο
Με λαμπρότητα ο εορτασμός των Θεοφανείων στο Ρέθυμνο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ξενοδοχεία στα «σκαριά»: Χιλιάδες νέα κρεβάτια στην Κρήτη το 2026

ΠΚ team ΠΚ team -
Σχεδόν 10.000 νέες ξενοδοχειακές κλίνες προστίθενται στο νησί. Σχεδόν 10.000...

Αγιασμός των υδάτων στις κεντρικές υδροδοτικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο καθιερωμένος Αγιασμός των Υδάτων πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 6...

Ξεκινά η πανελλαδική απεργία στις λαϊκές αγορές – Το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Απεργία στις λαϊκές αγορές προκηρύσσει η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων...

Ηράκλειο:Λαμπρός ο εορτασμός των Θεοφανίων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με λαμπρότητα και καλό καιρό, εορτάστηκαν την Τρίτη 6...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST