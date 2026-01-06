Δήμος Μαλεβιζίου:Με λαμπρότητα και πλήθος κόσμου ο εορτασμός των Θεοφανίων

Με σύμμαχο τον καλό καιρό και με τη συμμετοχή πλήθους πιστών, εορτάστηκαν με ιδιαίτερη λαμπρότητα τα Θεοφάνια στον Δήμο Μαλεβιζίου. Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας, συμμετείχε στις τελετές Αγιασμού των Υδάτων που πραγματοποιήθηκαν στο Αλιευτικό Καταφύγιο της Παντάνασσας και στην Αγία Πελαγία.

«Τα Θεοφάνια είναι γιορτή Φωτός, πίστης και ελπίδας. Μας θυμίζουν τη σημασία της ενότητας, της καθαρότητας και της αναγέννησης. Για εμάς στην αυτοδιοίκηση, το Φως σημαίνει ευθύνη: να φωτίζουμε τα προβλήματα, να στεκόμαστε δίπλα στον πολίτη και να εργαζόμαστε καθημερινά για καλύτερη ποιότητα ζωής. Χρόνια πολλά – καλή φώτιση σε όλο το Μαλεβίζι..» δήλωσε ο Δήμαρχος Μενέλαος Μποκέας με αφορμή τον εορτασμό των Θεοφανίων.

Κατά τη διάρκεια των τελετών, ο Δήμαρχος συνεχάρη τους κολυμβητές που βούτηξαν στα νερά για την ανάσυρση του Τιμίου Σταυρού και προσέφερε στους πρώτους που τον ανέσυραν έναν χρυσό σταυρό, ως συμβολικό δώρο, ευχόμενος υγεία, δύναμη και ευημερία.

Ξεχωριστή νότα στον φετινό εορτασμό αποτέλεσε η εντυπωσιακή συμμετοχή των ρυμουλκών Παπαδάκη σε συνεργασία με το Δήμο, τα οποία με τους πίδακες νερού που δημιούργησαν σε Παντάνασσα, Αγία Πελαγία και Αμμουδάρα, χάρισαν ένα μοναδικό θέαμα, ενθουσιάζοντας μικρούς και μεγάλους.

Τελετές Αγιασμού των Υδάτων πραγματοποιήθηκαν σε Κρουσώνα, Αμμουδάρα, Παντάνασσα, Αγία Πελαγία, Λυγαριά, Μαδέ και Φόδελε.