Λασίθι:Μήνυμα του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη για τον εορτασμό των Θεοφανίων

«Σύνεση, συνεργασία, συλλογικότητα, ενότητα, αλληλεγγύη – ευχή μας το 2026 να είναι μια χρονιά ειρηνική»

Με την πρέπουσα λαμπρότητα και κατάνυξη πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026, ο Αγιασμός των Υδάτων για τον εορτασμό των Θεοφανίων στον Άγιο Νικόλαο, παρουσία πλήθους πιστών και εκπροσώπων των τοπικών αρχών.



Η τελετή του Αγιασμού, που τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, έλαβε χώρα στο λιμάνι της πόλης, όπου σύμφωνα με την παράδοση καταδύθηκε ο Τίμιος Σταυρός στα νερά, με αρκετούς θαρραλέους κολυμβητές να βουτούν για να τον ανασύρουν, υπό τα χειροκροτήματα των παρευρισκομένων.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της τελετής, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης τόνισε το διαχρονικό μήνυμα της ημέρας των Θεοφανείων ως σύμβολο αναγέννησης και πνευματικής ανανέωσης, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη για συλλογική προσπάθεια, ενότητα και αλληλεγγύη.

Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος: «Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και καλή φώτιση σε όλους τους πολίτες και τις ηγεσίες σε όλο τον κόσμο, σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από δυσκολίες και επικίνδυνες διεθνείς εξελίξεις.

Είναι ανάγκη να επικρατήσουν η σύνεση, η συνεργασία, η συλλογικότητα και η ενότητα, αφήνοντας πίσω το «εγώ», ώστε η κοινωνία να προχωρήσει με αλληλεγγύη για τον συνάνθρωπο. Ευχόμαστε το 2026 να είναι μια χρονιά ειρηνική, με περισσότερη παραγωγή έργου, περισσότερη αποτελεσματικότητα και ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο της ανατολικής Κρήτης».

Ο Δήμαρχος παραβρέθηκε στη συνέχεια και στο Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου, όπου τελέστηκε, από τον Σεβ. Μητροπολίτη κ. Γεράσιμο, ο καθιερωμένος Αγιασμός για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος.