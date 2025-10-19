Χανιά:Ρεσιτάλ πιάνου με την Μαρία Βλαχοδήμου με τίτλο « Ήχοι δάσους και θάλασσας», στο Μεγάλο Αρσενάλι

Ο Δήμος Χανίων παρουσιάζει τη Μαρία Βλαχοδήμου, σε ρεσιτάλ πιάνου με τίτλο: « Ήχοι δάσους και θάλασσας», την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, ώρα 12.00 το μεσημέρι στο Μεγάλο Αρσενάλι.

Γενική είσοδος : 5€

Ελεύθερη είσοδος: Μαθητές, Φοιτητές, Σπουδαστές Ωδείων, Άνεργοι, ΑΜεΑ

Ένα μουσικό ταξίδι που ξεκινά με τη φωτεινή ενέργεια της κλασικής Βιέννης, περνά μέσα από τα ρομαντικά τοπία ενός γερμανικού δάσους και καταλήγει στην ονειρική αύρα του Ιονίου, μέσα από τη ματιά του Χατζιδάκι.

Το πρόγραμμα ξεκινά με την τρίτη Σονάτα για πιάνο του Μπετόβεν. Ένα έργο γεμάτο δεξιοτεχνία ευφυία και εκφραστικότητα. Ο Σούμαν μας οδηγεί στην συνέχεια, μέσα από τις “Σκηνές Δάσους” σε έναν λυρικό περίπατο, γεμάτο εναλλαγές διάθεσης. Τέλος η “Ιονική Σουίτα” του Μάνου Χατζιδάκι μάς μεταφέρει σε κόσμους γεμάτους φως, νοσταλγία και απλότητα, μέσα από μια μουσική γραφή βαθιά ελληνική.

Η Μαρία Βλαχοδήμου γεννήθηκε στα Χανιά το 1998 και ξεκίνησε μαθήματα πιάνου με την Μπέλα Λιονάκη στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων. Το 2020, ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές της σπουδές στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, με καθηγητή τον Igor Petrin. Σήμερα συνεχίζει τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη Μουσική Ακαδημία του Detmold, με καθηγητή τον Τριαντάφυλλο Λιώτη.

Έχει εμφανιστεί ως σολίστ και ως μέλος μουσικών συνόλων στην Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γερμανία. Το 2021, συμμετείχε στον κύκλο συναυλιών με όλες τις σονάτες του Beethoven στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Έχει συνεργαστεί με τη «Συμφωνιέτα Αθηνών» και την ορχήστρα του Βενιζελείου Ωδείου στα Χανιά.

Έχει λάβει πολλές υποτροφίες, μεταξύ των οποίων και την υποτροφία GFF από τη Μουσική Ακαδημία του Detmold.

Το 2024, κατέκτησε το τρίτο βραβείο στο διεθνή διαγωνισμό «Perusia Harmonika». Το 202 απέσπασε το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό «Αλίκη Βατικιώτη» στην Ελλάδα. Το 201 βραβεύτηκε στο διαγωνισμό κοντσέρτου και μουσικής δωματίου του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, ενώ το 2018 συμμετείχε ως μέλος της ορχήστρας του ίδιου τμήματος σε συναυλία στην Κολωνία.

Έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια με καταξιωμένους πιανίστες όπως οι Roberto Prosseda, Sergey Senkov, Μαρία Αστεριάδου, Stepan Simonian, Hubert Rutkowski, Joseph Houston, Lilia Boyadjieva και Natalia Lentas.