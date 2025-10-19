ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Μουσική παράσταση «Οι δρόμοι του Φεγγαριου» την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 στο θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων σε συνεργασία με τον Δήμο Χανίων παρουσιάζουν την
μουσική παράσταση “Οι δρόμοι του Φεγγαριου”, την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 στο θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης” στις 20:30 με είσοδο ελεύθερη.

Η Μπέλα Λιονάκη στο ακορντεόν και ο Δημήτρης Ντρουμπογιάννης στο πιάνο μας παρουσιάζουν ένα μουσικοθεατρικό οδοιπορικό με μουσικές και τραγούδια σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών, που αποτύπωσαν με εμβληματικά έργα την ιδιαίτερα μυσταγωγική ατμόσφαιρα του φεγγαριού και των συμβολισμών του στην μουσική και ποιητική τέχνη. Θα ακουστούν μουσικές συνθέσεις κορυφαίων ελλήνων δημιουργών

(Μ. Θεοδωράκη, Μ. Χατζιδάκι, Θ. Μικρούτσικου, Ε. Ρεμπούτσικα κ.ά) και αφηγήσεις
ποιημάτων και κειμένων (Γ. Ρίτσου, Τ. Λειβαδίτη κ.ά.)
Πιάνο: Δημήτρης Ντρουμπογιάννης
Ακορντεόν: Μπέλα Λιονάκη
Στην ερμηνεία των τραγουδιών και τις αφηγήσεις η Άννα-Μαρία Κορακάκη
και ο Αιμίλιος Καλογερής.
Συμμετέχει φωνητικό σύνολο: Νέλλη Κουκουτσάκη, Γιασεμί Κουρκουνάκη, Κωνσταντίνα Ρουκουνάκη, Ηρώ Σκουλούδη, Σοφία Στριλιγκά.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Διδασκαλία φωνητικού συνόλου: Μπέλα Λιονάκη
Ενορχηστρώσεις: Μπέλα Λιονάκη, Δημήτρης Ντρουμπογιάννης
Σχεδιασμός αφίσας: Αιμίλιος Καλογερής
Γενική καλλιτεχνική επιμέλεια: Μπέλα Λιονάκη

