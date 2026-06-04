Μουσείο Ακρόπολης: Νέα έκθεση με τίτλο «Έμπνευση. Αρχαία Ελληνική Τέχνη στην Ιταλία»

Από 16/6 ως 30/8 και συναυλία από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, στις 12/6.

Με την ευκαιρία των 17 χρόνων λειτουργίας του φέτος, το Μουσείο Ακρόπολης παρουσιάζει τη νέα έκθεση με τίτλο «Έμπνευση. Αρχαία Ελληνική Τέχνη στην Ιταλία» από τις 16 Ιουνίου έως τις 30 Αυγούστου 2026. Μια μοναδική έκθεση -έμπνευση, δώρο και συνεργασία της Ιταλίας με την Ελλάδα, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου του Μουσείου.

«Graecia capta ferum victorem cepit» – Οράτιος

«Η Ελλάδα κατεκτημένη κατάκτησε τον νικητή της»

Με αυτά τα λόγια ο ποιητής Οράτιος περιέγραψε με ακρίβεια τη γοητεία που άσκησε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός στους Ρωμαίους. Τέχνη, λογοτεχνία, φιλοσοφία και παιδεία ενέπνευσαν τη ρωμαϊκή κοινωνία και την επηρέασαν βαθιά, έχοντας ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού, δηλαδή ουσιαστικά τη βάση του δυτικού πολιτισμού σε παγκόσμια κλίμακα. Η επιρροή αυτή υπήρξε καταλυτική από τις απαρχές της σχέσης των Ελλήνων με τους λαούς της Ιταλικής Χερσονήσου, Ετρούσκους, Λατίνους κ.ά και, φυσικά, με τους λαούς της Σικελίας και της Κάτω Ιταλίας, όπου υπήρξαν σημαντικές ελληνικές εγκαταστάσεις και αποικίες.

Η έκθεση επικεντρώνεται στην επιρροή που άσκησε η αρχαία ελληνική Τέχνη στον ρωμαϊκό πολιτισμό έως και τον 20ό αιώνα. Τριάντα οκτώ αριστουργήματα κεραμικά, χάλκινα και μαρμάρινα, έργα μοναδικά που δεν εξάγονται από τα Μουσεία της Ιταλίας, αποτελούν τη σύνθεση αυτής της έκθεσης σε επτά ενότητες:

Ενότητα I – Πριν από τη Ρώμη: Έλληνες έμποροι και Ετρουσκο-ιταλοί αριστοκράτες

Ενότητα ΙΙ – Καλλιτέχνες στη Μεγάλη Ελλάδα

Ενότητα ΙΙΙ – Η Θάλασσα ως Αρχείο

Ενότητα ΙV – Η Ελλάδα των Ρωμαίων

Ενότητα V – Ζώντας με τον τρόπο των Ελλήνων

Ενότητα VI – Οι Αριστοκρατικές Συλλογές Αρχαιοτήτων στη Σύγχρονη Εποχή

Ενότητα VII – Ιταλικά Βλέμματα: Canova, Savinio, de Chirico

Η είσοδος στην έκθεση θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Συναυλία στο προαύλιο του Μουσείου Ακρόπολης από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ

Την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, το Μουσείο Ακρόπολης θα φιλοξενήσει την σπουδαία Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του για μια εμπνευσμένη συναυλία υπό τη διεύθυνση του διεθνώς αναγνωρισμένου Ισπανού συνθέτη και μαέστρου Oscar Navarro. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 9 το βράδυ στο προαύλιο του Μουσείου και η είσοδος στη συναυλία είναι ελεύθερη.

Την ημέρα αυτή, οι εκθεσιακοί χώροι του Μουσείου θα είναι ανοιχτοί, όπως κάθε Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, με κανονικό εισιτήριο. Το εστιατόριο του δευτέρου ορόφου θα είναι ανοιχτό έως τις 12 τα μεσάνυχτα (τηλεφωνικές κρατήσεις στο 210 9000915).

Φωτογραφία: Η Στήλη της Κρυπτοφέρρης: Ένας νεαρός άνδρας σε στιγμή μελέτης, κρατάει έναν πάπυρο. 410-390 πΧ Μάρμαρο. Από την Κρυπτοφέρρη (Grottaferrata, Ρώμη), Αβαείο του Αγίου Νείλου. Αρχαιολογικό Μουσείο του Αβαείου του Αγίου Νείλου, Κρυπτοφέρρη (Ρώμη) © Direzione Regionale Musei Nationali Lazio

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ