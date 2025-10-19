ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Εκδήλωση Υποδοχής των Πρωτοετών Φοιτητών και Φοιτητριών στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ημερομηνία:

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) καλωσορίζει τους νέους φοιτητές και τις νέες φοιτήτριες του για το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026, με μια εορταστική εκδήλωση γνωριμίας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, ώρα 12:00–15:00, στο Αμφιθέατρο «Β. Ζαχαρόπουλος» (Κ-28), στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου.

Η Ημέρα Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών αποτελεί έναν θεσμό που προάγει τη φοιτητική ένταξη, την ακαδημαϊκή προσαρμογή και τη γνωριμία με τις πανεπιστημιακές υπηρεσίες και τις ευκαιρίες φοιτητικής ζωής στο ΕΛΜΕΠΑ.

Τι θα περιλαμβάνει η εκδήλωση:
• Παρουσίαση βασικών φοιτητικών υπηρεσιών και υποδομών του ΕΛΜΕΠΑ
• Γνωριμία με δράσεις όπως το Erasmus+, οι πολιτιστικές ομάδες, το Γραφείο Διασύνδεσης, η Βιβλιοθήκη και η Ψυχολογική Υποστήριξη
• QR Game με δώρα, για να γνωρίσετε τον χώρο και τους ανθρώπους του πανεπιστημίου με ευχάριστο και διαδραστικό τρόπο
• Δυνατότητα να συνομιλήσετε με παλαιότερους φοιτητές, μέλη των ομάδων, καθώς και προσωπικό του ιδρύματος
• Ευχάριστο κλίμα, αλληλεπίδραση και φοιτητικό networking

Σας περιμένουμε όλους για να γνωριστούμε, να ανταλλάξουμε ιδέες και να γιορτάσουμε την αρχή ενός νέου ακαδημαϊκού ταξιδιού!

Για την καλύτερη διοργάνωση της εκδήλωσης, παρακαλούμε για την εγγραφή σας μέσω της φόρμας: https://docs.google.com/forms/d/1fa9Ezf5PJpKCt4gpT3rrUzR0sIl_2GjclwfqFf4DHsE/edit

