Ρέθυμνο:”Έφυγε” από τη ζωή η Γιαννούλα Ρασούλη-Ανδρεαδάκη (του Φασαλονικολή)

“Έφυγε” από τη ζωή η Γιαννούλα Ρασούλη-Ανδρεαδάκη (του Φασαλονικολή) σε ηλικία 88 ετών

Η κηδεία της θα γίνει σήμερα Κυριακή 19 Οκτωβρίου, στις 5 μ.μ, στις Σίσες Μυλοποτάμου και τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Η σορός θα βρίσκεται στο Ναό στις 4 μ.μ

Κόρη του Νίκου Ανδρεαδάκη (Φασαλονικολή) και της Ελένης Μπαγκέρη (Τζαβολόλενης), η Γιαννούλα διατηρούσε πάντα άρρηκτους τους δεσμούς της με τα Ανώγεια, τον τόπο που μεγάλωσε. . Πριν περίπου ενάμιση χρόνο έχασε τον αγαπημένο της σύζυγο Μενέλαο, που πέθανε στις 21 Μαίου του 2024. Άφησαν πίσω τους πολλά παιδιά και εγγόνια και ένα σεβαστό όνομα στην κοινωνία μας.