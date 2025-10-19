ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Λασίθι:Σύλληψη ατόμου για κακοποίηση ζώου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη, ημεδαπός για παραβάσεις της Νομοθεσίας για τα ζώα συντροφιάς, στο Λασίθι

Συνελήφθη, χθες (18.10 2025) το πρωί, σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου , από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Νικολάου, 52χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς.

Ειδικότερα, χθες (18.10.2025) αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν έλεγχο για την τήρηση των κανόνων ευζωίας ζώων συντροφιάς, σε αγροτεμάχιο ημεδαπού.

Όπως διαπιστώθηκε, διατηρούσε ένα σκύλο για τον οποίο δεν πληρούνταν οι κατάλληλες συνθήκες ευζωίας του με συνέπεια την παθητική κακοποίηση του .
Επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Νικολάου .

Καλοστραθιά! "Έφυγε" από τη ζωή η Γιαννούλα Ρασούλη-Ανδρεαδάκη (του Φασαλονικολή)...

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
