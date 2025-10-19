ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά: Άγνωστοι βανδάλισαν επιχείρηση και τράπεζες στο κέντρο της πόλης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σοβαρές υλικές ζημιές και φθορές σε κατάστημα επιχείρησης μεσιτικών υπηρεσιών και δύο τράπεζες προκάλεσε ομάδα ατόμων σε κεντρικό δρόμο στα Χανιά

Σοβαρές ζημιές προκάλεσαν άγνωστοι κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς ξημερώματα Κυριακής, σε τζαμαρίες επιχείρησης και τράπεζες στα Χανιά ( εικόνα πάνω από ΕΡΤ).

Ειδικότερα προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές και φθορές σε κατάστημα επιχείρησης μεσιτικών υπηρεσιών και δύο τράπεζες σε κεντρικό δρόμο της πόλης των Χανίων και συγκεκριμένα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.

Βανδαλισμοί στα Χανιά – Τι συνέβη

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, οι βανδαλισμοί ξεκίνησαν λίγο μετά τις 12:30 τα μεσάνυχτα, όταν ομάδα περίπου 50 ατόμων κινήθηκε από την περιοχή του Κουμ Καπί προς την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Στόχος τους αποτέλεσε αρχικά μεσιτικό γραφείο, όπου έσπασαν την κεντρική τζαμαρία και κατέστρεψαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να καταγράψουν τις ζημιές και να τοποθετήσουν προστατευτικές κορδέλες, καθώς υπήρχε κίνδυνος τραυματισμού περαστικών από τα θραύσματα

Η επίθεση επεκτάθηκε και σε δύο τραπεζικά καταστήματα στην ίδια περιοχή. Οι δράστες προκάλεσαν ζημιές σε προσόψεις και ΑΤΜ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων και της Eurobank, σπάζοντας τζάμια και καταστρέφοντας τα μηχανήματα ανάληψης.

Το περιστατικό συνέβη σε μια ημέρα κατά την οποία τα μέτρα ασφαλείας στην πόλη ήταν αυξημένα, με ισχυρή αστυνομική παρουσία, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η επίθεση.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να καταγράψουν τις ζημιές και να τοποθετήσουν προστατευτικές κορδέλες, καθώς υπήρχε κίνδυνος τραυματισμού περαστικών από τα θραύσματα.

Προανάκριση διενεργείται από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
